Lesung „Die Geschichte des Austropop“ im Amtshaus 18

Wien (OTS) - Am Donnerstag, 14. September, veranstaltet der Kultur-Verein „Initiative Währing“ einen Rezitationsabend im Festsaal im Amtshaus Währing (18., Martinstraße 100, 2. Stock). Ab 19.30 Uhr liest der prominente Regisseur, Produzent und Autor Rudi Dolezal aus dem Buch „Die Geschichte des Austropop in 20 Songs“. Dolezal stellt seine Austropop-Lieblingslieder vor und beleuchtet die Historie dieser Musik-Sparte. Das Publikum erfährt Wissenswertes über Austropop-Stars und lernt Künstler „abseits ihrer Tonspuren“ kennen. Der Eintritt ist kostenlos. Das Büro-Team der Bezirksvorstehung Währing (18., Martinstraße 100, 1. Stock) gibt Zählkarten aus. Mehr Informationen per E-Mail: kulturverein@kulturinitiative18.at.

Die unterhaltsame Lesung wird durch den Bezirk unterstützt. Das Buch „Die Geschichte des Austropop in 20 Songs“ ist im Jahr 2016 im Verlag „Servus“ erschienen, hat einen Umfang von 188 Seiten und kostet 19,95 Euro (ISBN 978-3-7104-0084-1). Auskünfte über Kultur-Aktivitäten im „Währinger Rathaus“: Telefon 4000/18 115 (Bezirksvorstehung Währing) bzw. E-Mail post@bv18.wien.gv.at.

Allgemeine Informationen:

Filmer Rudi Dolezal (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Rudi_Dolezal

Kulturelle Angebote im 18. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/waehring/

