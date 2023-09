ASKÖ bei CSIT Weltspielen

Wien (OTS) - Die Weltspiele der CSIT (Weltverband der Arbeiter- & Amateursportverbände) sind eine der größten weltweiten Amateur-Sportveranstaltungen. Die 7. Ausgabe dieser Spiele ging in der vergangenen Woche in der italienischen Region Emilia-Romagna über die Bühne. Austragungsorte der Bewerbe waren Cervia, Cesenatico, Riccione, Cesena und Forli.

Die ASKÖ als aktives Mitglied der CSIT nahm bereits zum 7. Mal an diesem sportlichen Großereignis teil und glänzte einmal mehr als eine der stärksten Nationen. Die Delegation setzte sich aus knapp 200 Personen – bestehend aus Sportler:innen, Trainer:innen und Begleitpersonen – zusammen. ASKÖ Präsident Hermann Krist und ASKÖ Vizepräsident Thomas Zacharias, der im CSIT ExCom vertreten ist, waren vor Ort und verfolgten die Bewerbe mit großem Interesse.

Bei der großen Eröffnungsfeier begleitete Hermann Krist die ASKÖ Delegation bei der Parade über den Square in Cervia. Die österreichische Fahne trugen der langjährige Delegationsleiter Peter Putzgruber und die jüngste Teilnehmerin Anabel (SC Bregenz).

Die ASKÖ-Delegation trat in 12 Sportarten an und erzielte bei diesen CSIT World Sports Games insgesamt über 200 Gold-, über 180 Silber- und 100 Bronzemedaillen! Neben zahlreichen Siegen konnte auch in diversen Sportarten die Gesamtwertung gewonnen werden. Dass die ASKÖ für Fairness im Sport steht, zeigte sich dadurch, dass der Fair Play Preis an die Mixed-Staffel der Masters Schwimmer ging. Die Green Card erhielt unser Karateka Thomas Schell für seine Fairness im Kampf.

"Unser Team hat sich bei diesen Spielen geschlossen präsentiert. Die ASKÖ ist stolz auf ihre Botschafterinnen und Botschafter des Sports auf internationalem Parkett und gratuliert allen herzlich zu den großartigen Leistungen", fasste ASKÖ Präsident Hermann Krist zusammen.

