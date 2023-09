Green Tech Energiemanagement reduziert CO2: M-TEC Energy Systems ist Generali SME EnterPRIZE Hero

Die Generali Österreich würdigt das Unternehmen mit dem SME EnterPRIZE in der Kategorie „Nachhaltigkeit durch Digitalisierung“

Wien/Pinsdorf (OTS) - Mit dem SME EnterPRIZE zeichnet die Generali Österreich KMU aus, die sich durch außergewöhnliches Engagement und herausragende Leistungen im Bereich der Nachhaltigkeit hervorgetan haben. Diesjähriger SME EnterPRIZE Hero in der Kategorie „Nachhaltigkeit durch Digitalisierung“ ist das oberösterreichische Unternehmen M-TEC Energy Systems GmbH. Die Generali Österreich würdigt das Green Tech Unternehmen mit dieser Auszeichnung für seine wegweisenden Lösungen im Bereich der nachhaltigen Energieversorgung.



Bewusstsein schaffen dank Generali SME EnterPRIZE

Gregor Pilgram, CEO der Generali Österreich, gratuliert M-TEC Energy Systems zur Auszeichnung und betont die Bedeutung des Unternehmens für die Energiewende: „Das Engagement und die Innovationen von M-TEC Energy Systems sind beispielhaft und tragen maßgeblich dazu bei, dass wir eine nachhaltigere Zukunft gestalten können. Solche Unternehmen sind Vorbilder für die gesamte Wirtschaft und inspirieren uns alle, mehr für den Umweltschutz und die Energieeffizienz zu tun.“

„Der Generali SME EnterPRIZE bedeuten für uns nicht nur Wertschätzung unserer Leistungen. Er ist auch ein wichtiger Treiber der öffentlichen Aufmerksamkeit und Meinungsbildung“, sagt Peter Huemer, Geschäftsführer von M-TEC Energy Systems. „Wir sind sicher, dass Menschen durch den Preis auf schon vorhandene Lösungen zur Energiewende aufmerksam werden. Die aktuellen Ereignisse zeigen einmal mehr, wie wichtig es ist, sofort etwas zu verändern.“

Als Spezialist für intelligente Steuerungstechnologie und für ein nachhaltiges Energiemanagement entwickelt M-TEC Energy Systems systemübergreifende Produkte für Heizungen, Photovoltaik, Batteriespeicher und E-Mobilität. Die skalierbaren Lösungen eigenen sich sowohl für Einfamilienhäuser, Gewerbe und den mehrgeschoßigen Wohnbau.

Weitere Platzierungen: Nachhaltiger durch Digitalisierung

Den zweiten Platz der Kategorie „Nachhaltigkeit durch Digitalisierung“ belegte railOn aus Tirol. Der Reiseveranstalter löst durch seine Bahnreiseplattform Probleme von länderübergreifenden Buchungssystemen und bietet auch Komplettpakete mit Unterkünften und Aktivitäten. So werden Bahnreisen attraktive Alternativen zu Pkw- und Flugreisen auf der Kurzstrecke.

Mit einer Smart Meter App, die dabei hilft, den eigenen Energieverbrauch zu analysieren effizienter zu gestalten, belegt enixi GmbH aus Kärnten den dritten Platz.

Generali SME EnterPRIZE

Die Generali richtet sich seit 2021 mit ihrer Initiative SME EnterPRIZE an KMU, die sich durch nachhaltige Konzepte auszeichnen. CEO Gregor Pilgram begleitet den Wettbewerb von Beginn an mit großer Freude und ist von der Idee überzeugt: „Für eine lebenswerte Zukunft muss Nachhaltigkeit zum Mainstream werden. Als Lifetime Partner unterstützen und fördern wir soziale und ökologische Projekte.“

Kleine und mittlere Unternehmen in Österreich konnten sich in drei Kategorien bewerben: Nachhaltige Geschäftsmodelle, Nachhaltige Dienstleistungen und Produkte sowie Digitalisierung für mehr Nachhaltigkeit. Auf die Gewinner_innen warteten je 10.000 Euro Preisgeld. Aufgrund der zahlreichen beeindruckenden Bewerbungen wurde heuer erstmals ein mit 3.000 Euro dotierter Sonderpreis für Start-ups vergeben.

GENERALI ÖSTERREICH

Generali Österreich ist eine der führenden Versicherungsgruppen in Österreich und Teil der Generali Group. Die Generali Group ist eine der größten globalen Versicherungsgruppen und Vermögensverwalter. Sie wurde 1831 gegründet und ist in 50 Ländern mit Prämieneinnahmen von insgesamt 81,5 Milliarden Euro im Jahr 2022 vertreten. Mit mehr als 82.000 Mitarbeiter_innen, die 69 Millionen Kund_innen betreuen, nimmt die Generali eine führende Position in Europa ein und gewinnt auch in Asien und Lateinamerika zunehmend an Bedeutung. Im Mittelpunkt der Generali Strategie steht das Bestreben, ein Lifetime Partner für die Kund_innen zu sein, das durch innovative und personalisierte Lösungen, erstklassige Kundenerfahrungen und digitalisierte globale Vertriebskapazitäten erreicht wird. Die Generali hat die Nachhaltigkeit vollständig in alle strategischen Entscheidungen integriert, um für alle Stakeholder Werte zu schaffen und gleichzeitig eine gerechtere und widerstandsfähigere Gesellschaft aufzubauen. Die Generali Österreich gehört zu der im Jahr 2022 neu geschaffenen Business Unit „Deutschland, Österreich und Schweiz“ (DACH). Mit rund 19,6 Milliarden Euro Prämieneinnahmen und mehr als 12 Millionen Kund_innen ist die neue Business Unit der Generali Group eine der führenden Erstversicherungsgruppen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.



