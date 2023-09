Radweg entlang der Landesstraße B 11 zwischen Hinterbrühl und Gaaden eröffnet

Offizielle Verkehrsfreigabe mit Landesrat Luisser

St. Pölten (OTS) - Nach der Fertigstellung des Radwegprojektes zwischen Heiligenkreuz und Gaaden sind nun auch die Bauarbeiten für den Radweg zwischen dem Ortsende von Gaaden und der bereits bestehenden Mödlingbach-Route abgeschlossen. Die offizielle Verkehrsfreigabe erfolgte kürzlich im Beisein von Landesrat Christoph Luisser. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 1,2 Millionen Euro, wobei 70 Prozent vom Land Niederösterreich (in Kombination mit Fördermitteln von klimaaktiv.mobil) und 30 Prozent von den Gemeinden Hinterbrühl und Gaaden getragen werden.

Die Radfahrerinnen und Radfahrer mussten zwischen Hinterbrühl und Gaaden bisher teilweise die Landesstraße B 11 benutzen. Verkehrszählungen haben gezeigt, dass die B 11 in diesem Bereich mit einem durchschnittlichen täglichen Verkehrsaufkommen von rund 5.000 Fahrzeugen frequentiert ist. Mit dem Projekt haben nun die Gemeinden Hinterbrühl und Gaaden in Zusammenarbeit mit dem Land Niederösterreich eine durchgehende verkehrssichere Radverbindung entlang der Landesstraße B 11 zwischen den beiden Gemeinden geschaffen. Weiters wird dadurch Baden über das Helenental mit Mödling durch ein Geh- und Radwegenetz verbunden. Auch münden einige Wander- und Mountainbike-Routen in diese neu geschaffene Achse ein.

Die für den Bau benötigten Flächen wurden von den betroffenen Grundeigentümern zur Verfügung gestellt. Der neue Radweg mit einer Breite von zwei Metern verläuft von der Hinterbrühl kommend auf einer Länge von rund 830 Metern entlang der B 11. Die Trennung zur Landesstraße B 11 wird mit Sicherheitsstreifen ausgeführt. Weiters wurde eine bestehende Busbucht den neuen Gegebenheiten angepasst.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

