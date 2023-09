Die erste Ausstellung des KinderKunstLabor: Träume von Räumen

Von 13.9. bis 1.10.2023 präsentiert das KinderKunstLabor im Zentrum St. Pöltens seine erste Ausstellung unter dem Titel Träume von Räumen.

Es ist uns einerseits wichtig zu zeigen, was schon alles passiert. Wir merken immer wieder, dass das grundlegende Konzept des KinderKunstLabor noch sehr abstrakt ist. Kinder und Kunstinteressierte bekommen in der Ausstellung einen Einblick in ihre neue Institution. Mona Jas, künstlerische Leitung KinderKunstLabor

St. Pölten (OTS) - Mit dem KinderKunstLabor eröffnet im Sommer 2024 in St. Pölten ein neues und in Europa einzigartiges Ausstellungshaus für Kinder und mit Kindern. Die Ausstellung Träume von Räumen bietet ihnen und ihren Erwachsenen schon jetzt einen Einblick in die entstehende Institution und das Programm der künstlerischen Leitung Mona Jas. Gezeigt werden unter anderem Werke von Rivane Neuenschwander, Laure Prouvost, Jimmie Durham oder Christine und Irene Hohenbüchler. Begleitet wird die Ausstellung von einem umfassenden und barrierefreien Werkstätten-Programm.

Auf die Frage, warum man sich dazu entschieden hat, schon vor der Hauseröffnung eine Ausstellung zu präsentieren, erklärt Mona Jas: „ Es ist uns einerseits wichtig zu zeigen, was schon alles passiert. Wir merken immer wieder, dass das grundlegende Konzept des KinderKunstLabor noch sehr abstrakt ist. Kinder und Kunstinteressierte bekommen in der Ausstellung einen Einblick in ihre neue Institution. “

Kinder im engen Dialog mit Künstler:innen

Denn es war der Traum von einem Raum für Kinder, der 2018 den Impuls zur Entwicklung dieses Leuchtturmprojekts setzte. Seitdem wird das KinderKunstLabor in der Gestaltung der Räume von den Träumen und Themen der Kinder aus den Kinderbeiratsgruppen und aus der Kunstideenwerkstatt geleitet. Was wünschen sie sich von ihrem Haus, wie soll das Gebäude aussehen, wie der umgebende Park? Auf diese Fragen sucht das KinderKunstLabor im Dialog zwischen Kindern, zeitgenössischer Kunst und Künstler:innen nach Antworten – die Kinder können die Themen der Ausstellung gemeinsam mit den Akteur:innen künstlerisch in einem umfassenden und barrierefreien Werkstättenangebot vertiefen.

Georges Perecs gleichnamiges Werk Träume von Räumen inspiriert die Auseinandersetzung mit den zentralen Themen des KinderKunstLabor und der Ausstellung. Diese sind Architektur & Design, Raum & Sprache sowie Träume & Geschichte(n).

Kunst und Co-Design

Zu sehen sein wird unter anderem die Installation „Chove Chuva (2002) Regen regnet / Rain rains“ von Rivane Neuenschwander, die die Kostbarkeit des Wassers symbolisiert. Daniela Brasil untersucht mit ihrer Arbeit Feathers of Childhood (2023) wiederum ihre eigene Familien- und Kindheitsgeschichte(n).

Doch nicht nur Kunst, sondern auch Design findet seinen Platz. Das Wiener Designstudio mischer’traxler zeigt ihr im Co-Design mit Kindern entstandene Projekt Zyklop, Dreibein und Käfer (2021) und mit Jakub Szczęsny wird in einer der Werkstätten beispielsweise schon an die Inneneinrichtung des Hauses gedacht.

Das Werkstätten-Programm richtet sich vor allem an Kinder bis 14 Jahre, aber auch an Jugendliche und interessierte Erwachsene. Alle Werkstätten beinhalten zudem Ausstellungsrundgänge, bei denen verschiedene Blickwinkel auf die Ausstellung geworfen werden. Die Rundgänge werden dabei im Gespräch gemeinsam gestaltet.

Beforscht wird die Ausstellung von der Sozialanthropologin und Researcher-in-Recidence des KinderKunstLabor Anahita Neghabat.



Der Eintritt zur Ausstellung und allen Angeboten ist frei.

Das vollständige Programm finden Sie hier.

Künnstler:innen und Designer:innen:

Christian Boltanski, Daniela Brasil, CollColl, Jimmie Durham, Peter Fritzenwallner, Christine und Irene Hohenbüchler, Toshiko Horiuchi MacAdam, Mars + Blum, Andrea Maurer, mischer’traxler, Munira Mohamud, Ulrike Müller, Rivane Neuenschwander, Philippe Parreno, Laure Prouvost, Jakub Szczęsny







www.kinderkunstlabor.at/de

Träume von Räumen – Aktivierung der Ausstellung

Datum: 13.09.2023, 09:00 - 17:00 Uhr

Ort: Benedikthaus

Wiener Straße 6-8, 3100 St. Pölten, Österreich

Url: https://www.kinderkunstlabor.at/de/ausstellungen/traeumevonraeumen/programm

Rückfragen & Kontakt:

Isabella-Anja Khom

isabella.khom @ kinderkunstlabor.at

Tel.: +43 664/60 499 239