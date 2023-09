TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Nicht genügend" von Matthias Christler

Ausgabe vom Dienstag, 12. September 2023

Innsbruck (OTS) - Das Schuljahr beginnt, wie das alte beendet wurde – mit einer gemütlichen Woche und berufstätigen Eltern, die sich um Betreuung kümmern müssen. Mit etwas besserer Organisation könnte die Schule sie dabei unterstützen.





Das Schulsystem wirft im Moment viele Fragen auf, die schon am ersten Tag Kinder und Eltern beschäftigen: Kommt ein Quereinsteiger als Lehrer in die Klasse? Wird das WLAN in diesem Jahr einen digitalen Unterricht möglich machen? Zumindest der Notendruck ist noch weit weg, denn so richtig „Stoff“ gegeben wird in der ersten Woche kaum. Und genau das verlängert den Druck auf viele Eltern um ein paar Tage. Berufstätige mussten sich schon in den vergangenen neun Wochen nach der Decke strecken, zeitlich und finanziell, damit die Kinder gut betreut wurden – aber aufatmen können sie an den ersten Schultagen noch nicht.



Man muss nicht einmal nach Deutschland blicken, wo nach sechs bis sieben Wochen Ferien die Kinder in der Regel bereits am ersten Schultag nach Stundenplan unterrichtet werden. Es reicht, den Vergleich mit den heimischen Kindergärten zu ziehen. Dort gelingt es, den Betrieb ab dem ersten Tag nach den Ferien so zu regeln, dass die Eltern entlastet sind.



Man darf nicht alle Tiroler Schulen über einen Kamm scheren. In höheren Schulen wird oft schon ab dem ersten Tag gelernt. Es kann aber auch passieren, dass in einer Gemeinde eine Volksschule für den Auftakt gut organisiert ist, die zweite erst ab der Wochenmitte. Es differiert je nach Standort und Direktor. Manche halten sich Wort für Wort an die Zeilen, die ihnen durch das Bildungsreformgesetz aus dem Jahr 2017 vorgegeben werden: Der Schulleiter habe „innerhalb der ersten beiden Tage des Schuljahres“ den Stundenplan kundzumachen. Das ist, wenn überhaupt, eine befriedigende Herangehensweise.



Ein „Sehr Gut“ könnte es für Direktoren geben, die sich schon am Ende des Schuljahres – in der ebenfalls lockeren letzten Woche – gemeinsam mit Lehrern und Schülern überlegen, wie die ersten Tage nach den Ferien gestaltet werden könnten. Wie wäre es mit Thementagen, zum Beispiel zum Umgang mit digitalen Medien, welche die Schüler in ihrer Lebenswelt abholen? Doch so etwas lässt das System Schule bei uns nicht zu. Der organisatorische Aufwand ist jetzt schon für viele Schulleiter und Lehrer zu groß, die Fesseln des Systems zu eng. Und das ist nicht genügend.



Der lockere Start ins Schuljahr hat viele Vorteile: Die Kinder haben etwa Zeit, die sozialen Kontakte aufzufrischen oder die letzten schönen Sommertage ohne Hausaufgabendruck mit Oma oder Opa zu genießen. Aber viele Eltern, nicht nur Alleinerziehende, die berufstätig sind und auf kein gut gespanntes soziales Netzwerk zurückgreifen können, müssen das System Familie am Laufen halten. Und sie müssen es gut, sehr gut organisieren. Daran sollte sich das System Schule ein Beispiel nehmen.





Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung

0512 5354 5101

chefredaktion @ tt.com