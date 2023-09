AVISO: Changemaker #nature Kick off & Podiumsgespräch "Youthwashing" am 12.9.

Wien (OTS) - Blühendes Österreich lädt Sie herzlich zum Changemaker #nature 2023 Kick off ein. Wir starten mit unseren Partnern Bundesjugendvertretung, CliMates Austria, GLOBAL 2000, Landjugend Österreich, CEOs FOR FUTURE sowie BILLA Lehrlings- und Nachwuchsförderung in die zweite Runde des größten Jugendbiodiversitätsprojekts Österreichs.

Changemaker #nature wird durch den Biodiversitätsfonds des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie gefördert.



Ausgewählte Changemaker #nature-Preisträger:innen geben Einblick in ihre Projekte und Visionen. Außerdem diskutieren zum Thema "Youthwashing. Jugendbeteiligung ernst gemeint?":

Lena Schilling, Klimaaktivistin & Autorin

Thomas Weber, Journalist & Herausgeber “Biorama”

Andrea Jenny, Pfadfinder-Gruppenleiterin & Preisträgerin Changemaker #nature 2022

Sophie Plaß, Landesleiterin Stv. der Wr. Landjugend & Jurymitglied

Melanie Klauda, BILLA Lehrling & Jurymitglied

Hildegard Aichberger, Vorständin oekostrom AG & Vorständin Blühendes Österreich





Moderation: Natalie Haas, Referentin für Kinder- und Jugendpolitik in der Bundesjugendvertretung

Dienstag, 12. September 2023, um 17 Uhr in der BILLA Corso Weinbar

in den Ringstraßen Galerien, Kärntner Ring, Mahlerstraße 9, 1010 Wien

Wir bitten um Anmeldung - first come, first served!

Anmeldung zu Kick off Changemaker #nature Jetzt anmelden

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Judith Terlizzi, Blühendes Österreich, Leitung Kommunikation, Telefon: 06767117450, j.terlizzi @ bluehendesoesterreich.at