FPÖ – Vilimsky zu EU-Wirtschafsprognose: „Unter von der Leyen steigt Europa immer weiter ab“

Das ohnehin schwache Wirtschaftswachstum wurde nach unten korrigiert; die Inflation bleibt hoch: ein toxischer Cocktail

Wien (OTS) - „Die Schwäche der moral- und ideologiegetriebenen Brüsseler Politik manifestiert sich immer klarer auch in den Wirtschaftsdaten. Das Wirtschaftswachstum für heuer wird für die EU jetzt nur noch mit 0,8 Prozent prognostiziert. Gleichzeitig bleibt die Inflation mit 6,5 Prozent in der EU viel zu hoch“, sagte heute Harald Vilimsky, freiheitlicher Delegationsleiter im Europaparlament.

Er bezieht sich dabei auf die heute vorgelegte ernüchternde Sommerwirtschaftsprognose der EU-Kommission. „Die USA liegen – trotz Biden – mit 5,6 Prozent Wirtschaftswachstum um Klassen besser. Auch die Inflation haben die USA deutlich besser im Griff als die EZB. Dort ist die Teuerung nicht einmal halb so hoch“, so Vilimsky.

„Die Kombination aus dem Green Deal, der der europäischen Wirtschaft immer neue Hürden in den Weg legt und sie international weniger konkurrenzfähig macht, mit der Sanktionenpolitik gegen Russland und den nach wie vor hohen Energiepreisen zeigt Folgen. Und das wird nicht nur kurzfristig so sein, sondern auch in Zukunft anhalten. Unter der Politik der EU-Kommissionschefin von der Leyen steigt Europa immer weiter ab“, betonte Vilimsky.

