„Report“ über Kampf gegen Hass und Desinformation und Booster für die Kinderbetreuung

Am 12. September um 21.05 Uhr in ORF 2; Justizministerin Alma Zadić zu Gast im Studio

Wien (OTS) - Susanne Schnabl präsentiert den „Report“ am Dienstag, dem 12. September 2023, um 21.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Rechtsruck

Die Freiheitliche Jugend Österreich hat Ende August ein vieldiskutiertes Werbe-Video produziert. Im Inhalt und in der Bildsprache fallen dabei die Schranken, so die Meinung vieler, in Richtung Rechtsextremismus. Von FPÖ-Chef Herbert Kickl gibt es Rückendeckung für den Film. Schon im ORF-„Sommergespräch“ hat Kickl die Identitären als rechte NGO in Schutz genommen. Was bedeutet diese Neupositionierung der FPÖ? Alexander Sattmann, Martin Pusch und Stefan Daubrawa berichten.

Kampf gegen Hass und Desinformation

Wie kann man im Netz effektiver gegen Hassrede, Manipulation oder Kindesmissbrauchsdarstellungen vorgehen? Die Antwort der EU ist das neue Gesetz für digitale Dienste, der Digital Services Act. Seit Ende August ist die Regelung in Kraft, durch die EU-Verordnung soll die Nutzung von digitalen Plattformen generell transparenter und sicherer werden. Im ersten Schritt gelten die Regeln für große Konzerne mit mehr als 45 Millionen Nutzenden. Was kann das neue Gesetz tatsächlich leisten, gerade beim Kampf gegen Hetze und Hass? Wie können Politik und Gesellschaft mit den immer schneller wachsenden Hochtechnologien mithalten? Laura Franz und Julia Ortner berichten.

Dazu im Studio: Justizministerin Alma Zadić, Die Grünen

Booster für die Kinderbetreuung

4,5 Milliarden will der Kanzler bis 2030 für den Ausbau der Kinderbetreuung in Österreich locker machen, um endlich zu den EU-Standards aufzuschließen. In manchen Bundesländern suchen Berufstätige vergeblich einen Kindergartenplatz für ihren Nachwuchs. Der „Report“ begleitet eine Mutter in Krems, die täglich mehrere Stunden im Auto zwischen Zuhause, Arbeitsplatz, Schule und Kinderkrippe zubringt. Und blickt nach Weppersdorf im Burgenland, wo der lang gehegte Wunsch nach einer eigenen Kinderkrippe für die Gemeinde in Erfüllung gegangen ist. Ein Erfahrungsbericht von Sabina Riedl und Miriam Ressi.

Ungesunder Lebensstil

Ein ungesunder Lebensstil ist häufig Auslöser für Übergewicht, Bluthochdruck und Diabetes. Diese chronischen Krankheiten nehmen in Österreich zu und wirken auch negativ auf das seelische Gleichgewicht. Mit Präventionsprogrammen und Früherkennung könnte man gegensteuern: So haben die Menschen in Schweden zu ihrem 65er noch 16,2 gesunde Lebensjahre vor sich. In Österreich sind es nur 7,7. In Zukunft drohen dem Gesundheitssystem dadurch hohe Kosten. Welche Strategien hat die Politik, um die Bevölkerung zu einem gesünderen Lebensstil zu motivieren? Laura Franz, Helga Lazar und Julia Willhalm berichten.

