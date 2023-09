„Sensationeller Erfolg“: WKÖ-Gewerbe und Handwerk gratuliert seinen Europameister:innen

„Österreichs Handwerk ist europäische Spitzenklasse“, sagt Obfrau Scheichelbauer-Schuster - Hervorragende duale Ausbildung und qualifiziertes Unternehmertum bilden Basis des Erfolgs.

Wien (OTS) - Das großartige Abschneiden bei der Berufs-Europameisterschaft EuroSkills 2023 im polnischen Danzig lässt Österreichs Handwerk und Gewerbe jubeln.

Insgesamt hat Österreich 18 Medaillen (7 Gold, 6 Silber, 5 Bronze) sowie 9 Medallions for Excellence (Diplome für ausgezeichnete Leistungen) geholt und damit die Punktewertung der Nationen für sich entschieden. Über 12 Medaillen und zusätzlich 4 Medallions dürfen die Sparte Gewerbe und Handwerk sowie ihre Mitgliedsbetriebe ganz besonders strahlen.

„Die besten jungen Spitzenfachkräfte aus Europa kommen aus Österreich! Das ist eine sensationelle Leistung, wir sind wahnsinnig stolz auf euch“, sagt Renate Scheichelbauer-Schuster, Obfrau der Sparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ): „Diese Erfolge unserer frisch gekürten Europameisterinnen und Europameister zeigen, wie groß der Stellenwert des Handwerks für die duale Ausbildung in Österreich ist. Und sie belegen eindrucksvoll: Die Grundlage für rot-weiß-rote Topleistungen bildet das qualifizierte Unternehmertum.“

Zwei Drittel der 18 rot-weiß-roten Medaillen haben einen ganz besonders engen Bezug zum Handwerk und Gewerbe:

Gold und damit Europameister-Titel holten die Gartengestalter Christoph Schipflinger (Hussl Gartengestaltungs- und Landschaftsbau) und Stefan Winder (Maschinenring Unterland), in der Modetechnologie Lisa Lintschinger (Schneiderei Moser/Maria Pfarr) gemeinsam mit Anna Maria Theurl (Vossen/Industrie), Fliesenleger Timo-Nils Theisl (Fliesen Felder), Konditorin Anna Saurer (Café Central/Palais Events), in der Schönheitspflege Lara Tynnauer (Pure Beauty) und Floristin Sandra Berger (Blumenhandwerk Elke Mitter).

Dazu kommen Silber von Elektrotechniker Florian Steffek (Gottwald GmbH), Möbeltischler Jürgen Perhofer (Tischlerei Zottler) und Kfz-Techniker Elias Krissmer.

Und dazu gab es noch Bronze von Hochbauer/Maurer Joachim Nimpf (Jägerbau Pöggstall), Malerin Johanna Stabentheiner (Malerei Wieser) sowie Spengler Rene Krumphuber (Strasser Dach) sowie Medallions for Excellence für Zimmerer Jakob Marbler (Zeppetzauer Bau und Zimmerei), Bautischler Johannes Sommer (Sommerstiegenbau), Steinmetz Jakob Enzensberger (Erich Reichl GmbH) und Sanitär- und Heizungstechnikerin Julia Kirchner (Plangger Haustechnik).

Gartengestaltung / Floristik

Mit den jungen Europameister:innen freuen sich auch ganz besonders hochrangige Branchenvertreter:innen. „Die grünen Branchen liegen absolut im Trend. Wir sehen großes Interesse der Jugend an Green Skills und Nachhaltigkeit – mit dem Fokus auf Klimagärten, klimaresistente Pflanzen oder auch Dach- und Fassadenbegrünungen ist unsere Branche sowohl für Städter als auch im ländlichen Raum am Puls der Zeit – das wird durch die großartigen Erfolge unserer EuroSkills-Sieger:innen noch einmal unterstrichen“, freut sich David Hertl, Bundesinnungsmeister der Gärtner und Floristen. „Die höchste Punktezahl im starken Team Austria und zweithöchste Punktezahl im EuroSkills-Bewerb – das ist ein sensationelles Ergebnis. Herzlichen Glückwunsch unseren beiden Europameistern Christoph Schipflinger und Stefan Winder: Ihr habt euch für hartes Training, Engagement und Genauigkeit belohnt.“

Auch Floristin Sandra Berger darf sich künftig Europameisterin nennen: „Gratulation an Sandra - ihr Talent und Geschick haben sich schon im Training abgezeichnet. Mit außergewöhnlicher Kreativität, Genauigkeit und Nervenstärke hat sie sich Gold in Danzig absolut verdient. Die Floristik und Blumen sind traditionell ein emotionaler Begleiter für die besonderen Momente im Leben eines Menschen; sei es zum Trösten, oder – so wie jetzt – beim Feiern“, kommentiert David Hertl.

Modetechnologie

„Österreichs Mode und Bekleidungstechnik sind Spitzenklasse. Ich gratuliere unseren Europameisterinnen von ganzem Herzen“, sagt Christine Schnöll, Bundesinnungsmeisterin Mode und Bekleidungstechnik. „Wir unterstützen unsere Teilnehmerinnen an den Berufswettbewerben nach Kräften, denn unsere jungen Spitzenfachkräfte sind die besten Aushängeschilder der Branche. Lisa Lintschinger und Anna Maria Theurl leben vor, dass der Beruf zugleich Berufung und Leidenschaft sein kann. Herzlichen Glückwunsch und danke, ihr habt mit eurem Herzblut und eurer Begeisterung alle mitgerissen.“

Fliesenleger

„In diesem stark besetzten Bewerb der Fliesenleger in Danzig Gold zu holen ist sensationell: Timo-Nils Theisl hat Nervenstärke bewiesen und unter einem enormen Zeitdruck mit höchster Präzision gearbeitet. Ich gratuliere sehr, sehr herzlich zu dieser außergewöhnlichen Leistung“, sagt Andreas Höller, Bundesinnungsmeister der Hafner, Keramiker, Platten- und Fliesenleger: „Österreichs Handwerk ist europaweit an der Spitze: Das hat unser Europameister Timo-Nils in Danzig eindrucksvoll bewiesen.“

Konditorin

„Das österreichische Konditorgewerbe blickt auf eine große Tradition unter anderem als immaterielles Kulturerbe der UNESCO zurück, aber auf eine noch strahlendere Zukunft voraus: Der hervorragende Erfolg unserer frisch gebackenen Europameisterin Anna Saurer macht uns sehr stolz und glücklich. Herzliche Gratulation aus der gesamten Branche“ , sagt Leo Jindrak, der Innnungsmeister der österreichischen Konditoren. Anna Saurer konnte bei WorldSkills SE 2022 schon ein Medallion for Excellence holen und stand in Danzig nun auf der Siegertreppe ganz oben.

Schönheitspflege

„Auf diesem europäischen Spitzenniveau auf Anhieb und erstmals für die Branche Gold zu erobern: Damit ist Lara Tynnauer eine echte Sensation gelungen, herzlichen Glückwunsch!“, sagt Dagmar Zeibig, Bundesinnungsmeisterin der Fußpflege, Kosmetik und Massage und dankt Wiens Landesinnungsmeisterin Petra Felber, die als Expertin die intensive Vorbereitung geleitet hat: Lara Tynnauer ist erst wenige Wochen vor dem Bewerb als Teilnehmerin nachnominiert worden. „Das macht die Leistung noch außergewöhnlicher“, so Zeibig.

Silber in Elektrotechnik

Die Silbermedaille konnte sich Florian Steffek von der Gottwald GmbH & Co KG in Melk im Bewerb der Elektrotechnik sichern. „Ich gratuliere unserem Silbermedaillengewinner herzlich“, sagt Andreas Wirth, Bundesinnungsmeister der Elektriker Österreich: „Unser frisch gebackener Vizeeuropameister konnte sich im internationalen Vergleich behaupten und zeigt damit die hohe Qualität der Elektrikerausbildung in Österreich auf.“ Dazu trage das seit Jahrzehnten gewachsene, funktionierende und professionelle Ineinandergreifen von Schule und Betrieb ebenso maßgeblich bei wie die ständige Modernisierung und Attraktivierung des Berufsbildes. Wirth: „Von der Lehre bis zur Hochschule, von der Digitalisierung über klimafreundliche Energiegewinnung und Mobilität bis hin zur intelligenten Gebäudetechnik - wir bilden junge Menschen für die Herausforderungen der Zukunft aus. Und das, wie EuroSkills gezeigt haben, auf internationalem Topniveau.“

Möbel- und Bautischler

Möbeltischler Jürgen Perhofer holte in Danzig Silber und damit den Vize-Europameistertitel nach Österreich; Bautischler Johannes Sommer konnte ein Medallion for Excellence erringen. „Herzliche Gratulation zu diesen herausragenden Leistungen: Das zeigt das hohe Niveau der dualen Ausbildung und Engagement unserer Betriebe. Damit können wir uns auf der ganzen Welt behaupten – und es beweist, dass unsere Jugend sehr wohl bereit ist, an die Grenzen zu gehen und Spitzenleistungen zu bringen“, sagt Gerhard Spitzbart, Bundesinnungsmeister der Tischler und Holzgestalter.(PWK297/HSP)

Zur Team- und Nationenwertung:

EuroSkills 2023 Danzig (skillsaustria.at)

EuroSkills 2023 - Ergebnisse Team Austria (website-files.com)

