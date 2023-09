AVISO: Die:der neue Bundesschulsprecher:in stellt sich am 18.09.2023 um 11:00 Uhr vor

Pressekonferenz: Die höchste Vertretung der österreichischen Schüler:innen stellt ihre:seine Forderungen und Pläne für das nächste Schuljahr vor

Wien (OTS) - Die Wahl der Bundesschülervertretung findet dieses Jahr am 17.09.2023 in Salzburg, Strobl statt. Neben der höchsten Vertretung der österreichischen Schüler:innen werden außerdem drei Stellvertreter:innen gewählt. Am darauffolgenden Montag wird sich die:der frisch gewählte Bundesschulsprecher:in mit ihrem:seinem Plan für das diesjährige Schuljahr zum ersten Mal den Medien präsentieren. Anschließend wird sie:er gerne für Fragen und Interviews bereitstehen.

Datum: 18.09.2023

Start: 11:00 Uhr

Ort: HTL Rennweg, Rennweg 89b, 1030 Wien, Raum: LIZ (Lehr- und Informationszentrum)

Anfahrt: Tram 71 Haltestelle Oberzellergasse sowie St. Marx oder Tram 18 Haltestelle St. Marx. Es stehen keine kostenfreien Parkplätze zur Verfügung.

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen!

Die Bundesschülervertretung (BSV) ist die gesetzlich gewählte Vertretung der österreichischen Schüler:innen. Sie setzt sich aus den 27 Landesschulsprecher:innen und zwei Sprecher:innen der Zentrallehranstalten zusammen. Im Schuljahr 2023/24 stellt die Schülerunion 27 von 29 Mandaten in der Bundesschülervertretung.

Rückfragen & Kontakt:

David Herzleier

Pressesprecher Schülerunion

david.herzleier @ schuelerunion.at

+43 660 6819812