Erfolge bei EuroSkills 2023: LH Mikl-Leitner gratuliert erfolgreichen niederösterreichischen Fachkräften

„Mit viel Können und Fleiß tolle Erfolge errungen“

St.Pölten (OTS) - Rund 600 qualifizierte Fachkräfte in einem Alter unter 25 Jahren gingen bei den „EuroSkills 2023“ in Danzig in 43 offiziellen Wettbewerbsberufen an den Start, Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 32 Ländern waren dabei. Mit den Silbermedaillengewinnern Paul Hilscher (Wolkersdorf), Timon Schwarz (Parbasdorf) und Florian Steffek (Melk) sowie Bronzemedaillengewinner Joachim Nimpf (Merzenstein, Zwettl) gab es auch wieder großartige niederösterreichische Erfolge zu verzeichnen.

„Gratulation an unsere jungen Fachkräfte aus Niederösterreich, sie haben großartige Leistungen gezeigt und mit viel Können, Fleiß und Ehrgeiz tolle Erfolge errungen“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Wir sind unglaublich stolz auf euch.“ Ein großes Dankeschön richtet die Landeshauptfrau auch an die niederösterreichischen Ausbildungsbetriebe: „Ohne sie wären solche Erfolge nicht möglich. Sie geben unseren jungen Menschen nicht nur eine großartige Ausbildung, sondern auch eine wertvolle Perspektive für die Zukunft.“

