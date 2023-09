Österreichischer Kabarettpreis 2023: Sechs ORF-Sendungen für den Fernsehpreis nominiert

Voting startet ab sofort – Verleihung am 22. Dezember in ORF 1

Wien (OTS) - Heute, am Montag, dem 11. September 2023, wurden die Preisträger:innen des „Österreichischen Kabarettpreises“ und die Nominierten für den Fernsehpreis bekanntgegeben. Der diesjährige Hauptpreis geht an Alex Kristan. Maria Muhar wird mit dem Förderpreis für ihr Programm „Storno“ ausgezeichnet. Christian Dolezal erhält den Programmpreis für „Herzensschlampereien“. Der Sonderpreis geht dieses Jahr an „Die Tagespresse“. Für den diesjährigen Fernsehpreis wurden u. a. sechs ORF-Kabarett- und Comedy-TV-Formate nominiert, für die ab sofort bis zum 23. Oktober auf www.kabarettpreis.at gevotet werden kann. Außerdem wird heuer erstmals der Onlinepreis vergeben, mit dem der oder die beliebsteste digitale Content-Creator:in gewürdigt wird. Die Gewinner:innen des Fernsehpreises und des Onlinepreises werden bei der Verleihungsgala am 21. November im Globe Wien gekürt, die heuer erstmals vom Hauptpreisgewinner 2020, Clemens Maria Schreiner, moderiert wird. ORF 1 zeigt die Verleihung des „Österreichischen Kabarettpreises 2023“ am Freitag, dem 22. Dezember, um 23.00 Uhr.

ORF-TV-Unterhaltungschef Martin Gastinger: „Das österreichische Publikum liebt seine Comedians und seine Kabarettistinnen und Kabarettisten. Das zeigt sich an den ausverkauften Häusern, wenn sie auftreten, und auch an den Quoten, die der ORF mit seinen unterschiedlichen und vielfältigen Angeboten dieser Unterhaltungsformate erzielt. Der ORF-Unterhaltung ist sehr wichtig, auch in diesem Genre neue Talente zu entdecken. Deshalb wird der ORF nicht nur weiterhin Programm anbieten, sondern kontinuierlich neue Formate ausprobieren und entwickeln.“

Sechs ORF-Sendungen für den Fernsehpreis nominiert – Voting bis 23. Oktober 2023

Neben den Preisträgerinnen und Preisträgern wurden heute auch die sieben Kabarett- und Comedy-TV-Formate präsentiert, die für den Fernsehpreis – der heuer bereits zum siebenten Mal vergeben wird – nominiert sind. In den vergangenen Jahren wurden die ORF-Formate „Was gibt es Neues?“ und „Science Busters“ – beide bereits zweimal – „Wir sind Kaiser“ und „Gute Nacht Österreich“ ausgezeichnet. Mit „Gute Nacht Österreich“, „Pratersterne“, „Was gibt es Neues?“, „Weber und Breitfuß“, „Wir sind Kaiser“ sowie dem ORF-III-Format „Die Tafelrunde“ haben es heuer sechs ORF-Sendungen auf die Nominierungsliste geschafft. Das Publikum kann ab sofort bis zum 23. Oktober auf www.kabarettpreis.at für seinen Favoriten abstimmen.

Karten für die Preisverleihung am 21. November im Globe Wien können unter globe.wien erworben werden.

