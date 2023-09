Grüne Wien/Stark, Moalla: Äußere Mariahilfer Straße endlich auch Thema für SPÖ

Ist die SPÖ Wien mutig genug, das Grüne Erfolgsprojekt zu verlängern?

Wien (OTS) - Vor 2,5 Jahren haben die Wiener Grünen bereits gezeigt, was durch eine Verkehrsberuhigung der Mariahilfer Straße außerhalb des Gürtels alles möglich ist. Nun kündigt die Stadt Wien eine Onlinebefragung über die Neugestaltung der Äußeren Mariahilfer Straße an. „Nach über zwei Jahren bewegt sich die Stadt jetzt endlich“, sagt Kilian Stark, Mobilitätssprecher Grüne Wien, und weiter: „Auch die Menschen im 15. Bezirk verdienen eine Begegnungszone und eine begrünte Lebensader. Erst meinte die Stadtregierung, das geht nicht – jetzt ist Mut bei der Planung gefragt. Wir wollen, dass bei der Umgestaltung die innere Mahü zum Vorbild genommen wird und der Abschnitt zwischen Gürtel und technischem Museum gleich zukunftstauglich gestaltet wird!“



„Jetzt keine halben Sachen machen“, fordert auch der Grüne Bezirksvorsteher-Stellvertreter in Rudolfsheim-Fünfhaus, Haroun Moalla: „Wie die innere Mariahilfer Straße braucht auch die Äußere Mut zur Gestaltung. Der Durchzugsverkehr der PKWs muss eingeschränkt werden. Sonst wirds eng!“



Mit einer Studie der TU-Wien haben die Wiener Grünen schon vor über zwei Jahren gezeigt, wie auf der Äußeren Mariahilfer Straße viel Platz gewonnen werden kann: Der Durchzugsverkehr der PKWs wird gedrosselt. So gehen sich drei Mal so viele Bäume, breite Gehsteige und ein sicherer, gebauter Radweg aus. Außerdem sind zwei Begegnungszonen realisierbar. Die Studie steht transparent allen Bürger:innen zum Download zu Verfügung: https://wien.gruene.at/news/stadtplanung/aeussere-mahue/

Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at