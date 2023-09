VBW-Muscialsparte startet mit „REBECCA“ in neue Saison

Wien (OTS) - Fulminante Wiederaufnahme-Premiere im Raimund Theater, Weltpremiere von ROCK ME AMADEUS – DAS FALCO MUSICAL am 7. Oktober im Ronacher, DAS PHANTOM DER OPER ab März 2024 wieder in Wien

Vergangenen Samstag startete die Musicalsparte der Vereinigten Bühnen Wien, ein Unternehmen der Wien Holding, mit einer umjubelten Wiederaufnahme-Premiere des VBW-Erfolgsmusicals REBECCA im Raimund Theater in die neue Musical-Saison. Der legendäre Musicalthriller von den erfolgreichsten deutschsprachigen Musical-Autoren Michael Kunze und Sylvester Levay mit weltweit bereits über 2 Millionen Besucher*innen in 12 Ländern und 10 Sprachen wurde aufgrund großen Erfolgs verlängert. Die spektakuläre Produktion mit prächtiger Ausstattung, ergreifenden Melodien und verblüffenden Spezial-Effekten, fesselnd in Szene gesetzt von US-Star-Regisseurin Francesca Zambello, ist nach einer erfolgreichen ersten, fast ausverkauften, und von Medien und Publikum bejubelten, Saison noch bis Jänner im Raimund Theater zu erleben.

Neben REBECCA zeigt Intendant Christian Struppeck in der kommenden Spielzeit noch zwei weitere Musical-Highlights:

Am 7. Oktober 2023 wird ROCK ME AMADEUS – DAS FALCO MUSICAL die mit großer Vorfreude und Spannung erwartete Uraufführung im Ronacher feiern. Die neueste VBW-Eigenproduktion ist eine Hommage an den österreichischen Ausnahmekünstler Falco. Das internationale Kreativ-Team rund um Regisseur Andreas Gergen arbeitet bereits seit Mitte August mit den Darstellerinnen und Darstellern auf Hochtouren an der Produktion. Bis vor kurzem fanden die Proben noch auf der Probebühne der VBW statt, seit letzter Woche wird auf der Bühne geprobt.

Im März 2024 folgt dann im Raimund Theater eine weitere große Premiere: Die VBW bringen eines der berühmtesten Musicals aller Zeiten - Andrew Lloyd Webbers DAS PHANTOM DER OPER - zurück nach Wien. Cameron Mackintoshs spektakuläre Neuproduktion, die noch nie im deutschsprachigen Raum zu sehen war, ist ab Frühjahr 2024 im Raimund Theater zu erleben. Die brandneue Inszenierung des weltberühmten Meisterwerks war bereits in Großbritannien, den USA und Australien, wo sie erst kürzlich im restlos ausverkauften Sydney Opera House zu sehen war. Die deutschsprachige und gleichzeitig auch österreichische Erstaufführung dieser neuen Fassung findet am 15. März 2024 statt.

Wien-Holding Geschäftsführer, Dr. Kurt Gollowitzer: „Samstag war ein gelungener Auftakt in die Musicalsaison 2023/24. Mit der Wiederaufnahme von REBECCA bringen wir einen Publikumsliebling zurück auf die Bühne. Zudem freue ich mich auf den 7. Oktober, an dem die Weltpremiere von ROCK ME AMADEUS –DAS FALCO-MUSICAL über die Bühne geht. Mit den beiden VBW-Eigenproduktionen beweisen wir einmal mehr, dass unsere Theater einen wichtigen Beitrag zu Wiens Ruf als Kulturhauptstadt leisten.“

VBW-Geschäftsführer Prof. Dr. Franz Patay: „Mit REBECCA, ROCK ME AMADEUS – DAS FALCO MUSICAL und DAS PHANTOM DER OPER darf sich das Publikum in der Saison 2023/24 auf das Beste der Musicalwelt freuen. Die Vereinigten Bühnen Wien kommen ihrem Auftrag nach und bieten auch in der Saison Musical auf höchstem internationalen Niveau und tragen damit maßgeblich zur kulturellen Vielfalt und zum Image der Stadt Wien als Musikmetropole bei.“

VBW-Musical-Intendant Christian Struppeck: „In der Spielzeit 2023/24 präsentieren wir in unseren Theatern gleich drei Musical-Highlights. Mit der Verlängerung des legendäre Musicalthrillers REBECCA, der spektakulären Neufassung von DAS PHANTOM DER OPER und natürlich ROCK ME AMADEUS – DAS FALCO MUSICAL, das nach vielen Jahren der Vorbereitung und kreativen Entwicklung im Oktober endlich Weltpremiere im Ronacher feiern wird, wollen wir unserem Publikum einen abwechslungsreichen Querschnitt unseres so vielfältigen Genres präsentieren und ihnen mit unseren Produktionen unvergessliche Theaterabende bereiten.“

Alle großen Falco-Hits, beeindruckende Bühnenshow – und brandneue Songs

Die neueste Eigenproduktion der Vereinigten Bühnen Wien, ein Unternehmen der Wien Holding, erzählt die spannende und bewegende Geschichte vom jungen Wiener Musiker Hans Hölzel und seinem Aufstieg zum Weltstar in einem spektakulären und gleichzeitig berührenden neuen Musical, das von international hochkarätigen Kreativen extra für Wien kreiert wurde. Das Stück besticht durch eine beeindruckende Bühnenshow, mitreißende Choreografien, ein aufwändiges Bühnenbild, schillernde Kostüme - und natürlich Falcos unvergessliche Musik. Neben seinen größten Hits präsentieren die VBW in diesem Musical auch vier brandneue Songs, die von den Original-Falco-Komponisten und weltbekannten Musikproduzenten Ferdi Bolland und Rob Bolland (u.a. Bloodhound Gang, Samantha Fox, Reamonn, Fettes Brot) exklusiv für die Show komponiert wurden. Zudem stehen die beiden der Produktion als kreative Berater zur Verfügung. Außerdem sind auch Musikproduzent, Falco-Wegbegleiter und Komponist Robert Ponger sowie Markus Spiegel, ebenfalls legendärer Musikproduzent, Falco-Entdecker, Freund und langjähriger Vertrauter für ROCK ME AMADEUS – DAS FALCO MUSICAL Konsulenten der Produktion.

REBECCA – international gefeierter Musicalthriller der Extraklasse

Die beiden erfolgreichsten deutschsprachigen Musicalautoren aller Zeiten, Michael Kunze & Sylvester Levay (ELISABETH, MOZART!) haben ein weiteres, großartiges Meisterwerk erschaffen, das weltweit bereits mehr als 2 Millionen Besucher*innen in 12 Ländern und 10 Sprachen in seinen Bann zog. Nun wird das Stück, das auf dem berühmten Roman von Dame Daphne du Maurier basiert, nach vielen erfolgreichen internationalen Produktionen rund um den Globus ab Herbst 2022 wieder bei den Vereinigten Bühnen Wien zu sehen sein. Der weltbekannte Stoff, der bereits in der Kinoversion von Alfred Hitchcock für 11 Oscars nominiert wurde und erst vor kurzem in der Neuverfilmung von Netflix Erfolge feierte, garantiert auch in der legendären Musical-Adaption der Vereinigten Bühnen Wien einen wunderbaren Abend voller Romantik, düsterer Geheimnisse und unheimlicher Spannung. Die romantische Liebesgeschichte auf Schloss Manderley entwickelt sich nach und nach zu einem packenden Thriller mit vielen Intrigen und dunklen Überraschungen – atemberaubend inszeniert, mit großen Melodien, außergewöhnlicher Ausstattung, einem einzigartigen, großen Live-Orchester und spektakulären Spezial-Effekten.

Über 160 Millionen Besucher*innen, mehr als 70 Theaterpreise: Ein weltweites Musical-Phänomen

Die Originalproduktion von DAS PHANTOM DER OPER zählt mit insgesamt mehr als 160 Millionen Besucher*innen in Produktionen in 41 Ländern, 186 Städten in 18 Sprachen und als Gewinner von über 70 der wichtigsten Theaterpreise (darunter 4 Olivier Awards, 7 Tony Awards, 7 Drama Desk Awards und 5 Outer Critic Circle Awards) zu den erfolgreichsten Musicals aller Zeiten. Es erzählt die bekannte, spannende und geheimnisvolle Geschichte des Phantoms, das in den unheimlichen Katakomben der Pariser Oper lebt, und seiner großen Liebe zu der jungen Sängerin Christine Daaé. Internationale Kritiker*innen schwärmen, die Neuproduktion von Cameron Mackintosh sei "größer und besser als je zuvor". Die Inszenierung beeindruckt mit vielen spektakulären Spezialeffekten - darunter der legendäre Kronleuchter -, der beliebten Geschichte und der atemberaubend romantischen Musik von Andrew Lloyd Webber, mit allen weltbekannten Songs wie u.a. „Die Musik der Nacht", „Denk an mich“, „Das Phantom der Oper“, "Mehr will ich nicht von dir" oder "Maskenball" – mit einem großen Ensemble, selbstverständlich begleitet vom VBW-Orchester ebenfalls in großer Besetzung. Die VBW präsentieren im Raimund Theater einen aufwändig inszenierten und in jeder Hinsicht außergewöhnlichen Musical-Abend voll großer Emotionen, unsterblicher Liebe und packender Leidenschaft, den man keinesfalls verpassen sollte.

