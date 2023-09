Lotto: Doppeljackpot geknackt, win2day-Spieler:in gewinnt 2 Mio. Euro

Joker Jackpot mit 350.000 Euro wartet

Wien (OTS) - Bei der Lotto Ziehung am gestrigen Sonntag wurde der Doppeljackpot mit mehr als zwei Millionen Euro geknackt. Eine oder ein Spielteilnehmer:in hatte über win2day die „sechs Richtigen“ 7, 9, 13, 24, 26, und 27 getippt. Dabei war der allerletzte von zwölf gespielten Tipps auf dem digitalen Normalschein die Eintrittskarte in den Club der Lotto-Millionäre.

Es gab zwei Fünfer mit Zusatzzahl. Ein Gewinn wurde als Quicktipp abgegeben, hier fehlte die Zahl neun auf den Sechser, der zweite Fünfer mit Zusatzzahl wurde mit einem Lotto Normalschein erzielt, hier fehlte die Zahl 27. Beide Gewinne gehen dieses Mal nach Niederösterreich und erhalten je mehr als 49.000 Euro.

LottoPlus

Die LottoPlus Ziehung endete am Sonntag ohne Sechser. Davon profitieren wiederum die 37 Fünfer bei Lotto Plus. Die Gewinnsumme aus dem Sechserrang wird jeweils auf sie aufgeteilt, die Lotto Plus Fünfer gewinnen damit je 7.418,70 Euro. Bei der nächsten LottoPlus Ziehung warten auf den Sechserrang 150.000 Euro.

Joker

Die Sonntagsziehung brachte keinen Joker, bei der nächsten Runde geht es daher um einen Jackpot. Für die richtige Zahlenkombination werden dann im Jokerrang rund 350.000 Euro ausgespielt.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Ralph Huber.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 10. September 2023

1 Sechser zu EUR 2.036.353,60 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 49.192,70 119 Fünfer zu je EUR 857,30 266 Vierer+ZZ zu je EUR 123,20 4.683 Vierer zu je EUR 40,80 5.693 Dreier+ZZ zu je EUR 14,40 71.771 Dreier zu je EUR 4,50 158.105 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,30

Lotto Gewinnzahlen: 7 9 13 24 26 27 Zusatzzahl 43

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 10. September 2023

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 37 Fünfer zu je EUR 7.418,70 2.109 Vierer zu je EUR 22,00 36.760 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 4 8 16 18 36 43

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 10. September 2023

JP Joker, im Topf bleiben EUR 184.023,89 – 350.000 Euro warten 6 mal EUR 10.000,00 82 mal EUR 1.000,00 796 mal EUR 100,00 8.460 mal EUR 10,00 84.702 mal EUR 2,00

Joker Zahl: 7 4 2 8 3 7

