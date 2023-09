Schlamberger-„Universum“ „Geheimnisvolles Tschechien“ gewinnt Publikumspreis beim Naturfilmfestival Green Screen in Eckernförde

Wien (OTS) - Weiterer internationaler Erfolg für die ORF-Marke „Universum“: Beim Green Screen Festival in Eckernförde an der Ostsee, dem wichtigsten deutschen Naturfilmfestival, gewann Michael Schlambergers Dokumentation „Geheimnisvolles Tschechien – Ein Land wie im Märchen“ gestern, am Sonntag, dem 10. September 2023, den renommierten Publikumspreis.

In der „Universum“-Dokumentation „Geheimnisvolles Tschechien“ – ein Naturfilm als Märchen, erzählt aus der Sicht eines Raben – präsentiert Michael Schlamberger die Vielfalt, die die Natur Tschechiens zu etwas so Besonderem macht. Der Naturfilm entstand als Koproduktion von ORF, ScienceVision, ARTE, NDR Doclights und Česká televize mit Unterstützung von ORF Enterprise.

