Twin City Liner – die schönste Verbindung auf der Donau im Herbst!

Wien (OTS) - Wien und Bratislava sind die beiden EU-Hauptstädte mit der geringsten räumlichen Distanz und seit 2006 mit einem einzigartigen Schnellkatamaran direkt verbunden. Bis zu drei Mal täglich fährt der Twin City Liner der Central Danube Region Marketing & Development GmbH, ein gemeinsames Unternehmen der Wien Holding und der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, vom Schwedenplatz in Wien bis in die Altstadt von Bratislava und wieder retour.

Ship and Bike

Der Herbst ist die schönste Zeit für einen Radausflug. Die Strecke Wien-Bratislava ist ein Teilstück des Radfernwegs EuroVelo 6 und führt durch wundervolle Landschaften wie die Lobau und den Nationalpark Donau-Auen. Zu empfehlen sind Abstecher zu den Schlössern Orth und Eckartsau. Zum Aufpreis von nur fünf Euro kann das Fahrrad mit an Bord genommen werden, das Aufladen von E-Bikes ist kostenfrei möglich.

Familienwochen und Schulaktion

Während der Familienwoche am Twin City Liner vom 26. Oktober bis 5. November können zwei Kinder/Jugendliche bis 17 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos an Bord mit dabei sein. Mit der Schulaktion erhalten Gruppen ab 15 Schüler*innen für alle Fahrten unter der Woche 50% Ermäßigung auf den Vollpreis, zwei Begleitpersonen können kostenlos die erlebnisreiche Schifffahrt begleiten.

Im Advent nach Budapest!

Auch Budapest steht heuer wieder auf dem Fahrplan. Die exklusive Fahrt zu den Adventmärkten der ungarischen Donaumetropole findet vom 12. bis 14. Dezember statt und beinhaltet zwei Übernachtungen in einem 4* Hotel, alle Transfers sowie eine große geführte Sightseeing-Tour per Bus.

Jetzt planen – eine Weihnachtsfeier für Ihr Unternehmen der besonderen Art mit dem Twin City Liner

Der Twin City Liner ist die perfekte Location für eine ganz besondere Weihnachtsfeier. Nach einer unvergesslichen Fahrt mit dem schnellsten und modernsten Schiff auf der Donau, wartet Bratislava mit unvergleichlichen traditionellen Adventmärkten auf. Neben stimmungsvollen Weihnachtsliedern und heißem Punsch gibt es wohlschmeckende Schmankerln wie Krautsuppe, Gegrilltes und Honigkuchen. Besonderes Highlight sind die handwerklichen Erzeugnisse aus Keramik, Holz, Glas, Maisstroh und Bienenwachs, die sich ideal als Weihnachtsgeschenke eignen.

Erstmals finden auch freitags Adventfahrten statt, diese bieten sich für Firmenfeiern besonders an. Folgende Tage stehen zur Auswahl: 22.11., 01.12., oder 15.12.2023

Twin City Liner Tipp: buchen Sie für Ihre Kolleginnen und Kollegen unsere Captains Lounge mit bis zu 35 Plätzen. Diese bietet mit großzügigen Tischen und besonders komfortablen Sitzen den perfekten Rahmen für Ihr Firmenevent.

Abfahrt von Wien/Schwedenplatz 10:30 Uhr, Ankunft in Bratislava 11:45 Uhr

Rückfahrt von Bratislava/Altstadt 16:30 Uhr, Ankunft in Wien 18:00 Uhr

Ticketbuchungen:

Tickets ab EUR 25,- können telefonisch unter +43 (0)1 904 88 80 bzw. online unter www.twincityliner.com gebucht werden.

