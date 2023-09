Bezirksmuseum 2: Erzählungen und Kino-Rundgang

Rückblicke am 13.9. und 15.9., Info: bm1020@bezirksmuseum.at

Wien (OTS) - Im Bezirksmuseum Leopoldstadt (2., Karmelitergasse 9) dreht sich am Mittwoch, 13. September, alles um einstmalige Lichtspieltheater im 2. Bezirk. Um 18.30 Uhr fängt ein Treffen im „Erzähl-Cafe“ an, bei dem die Teilnehmer*innen Erinnerungen an ihre Kino-Erlebnisse in vergangenen Zeiten austauschen. Von den Standorten, der Ausstattung sowie dem Erscheinungsbild der nicht mehr bestehenden Kinos bis zu den vormals dort laufenden Filmen reichen die Schilderungen. Der Eintritt ist frei. Infos per E-Mail: bm1020@bezirksmuseum.at.

Rund 3 Stunden dauert der informative „Kino-Rundgang“ mit Otto Luif, der am Freitag, 15. September, um 16.00 Uhr im Museum in der Karmelitergasse 9 beginnt. Beim spannenden Streifzug durch die Leopoldstadt zeigt der Kenner, wo sich längst aufgelassene Lichtspielhäuser befanden. Luif spannt einen Wissensbogen von Spielstätten wie dem „Zirkus-Busch-Kino“ bis zu „Arisierungen“ während der NS-Zeit und dem Kino-Boom in den Nachkriegsjahren. Die Führung ist gratis. Anmeldungen sind nicht nötig. Angaben über den Museumsbetrieb im Internet: www.bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Veranstaltungen im 2. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

presse.wien.gv.at