Team Challenge sammelt 97.000 Euro für den NÖ Sportnachwuchs

LH-Stv. Landbauer: „Unsere treuen Partner und Sponsoren haben wieder einmal bewiesen, dass sie den Sport nicht nur unterstützen, sondern auch aktiv leben“

St. Pölten (OTS/NLK) - Bereits zum siebenten Mal ging heuer die „SPORTLAND Niederösterreich Team Challenge“ in Krems, Lengenfeld und Mautern an der Donau über die Bühne. Bei diesem freundschaftlichen Wettkampf, bestehend aus den Sportarten Golf, Tennis und Mehrkampf, wurden gemeinsam mit Sponsoren und Unterstützern des Sports finanzielle Mittel für den niederösterreichischen Sportnachwuchs gesammelt. Tatkräftig beteiligten sich dabei auch heimische Spitzensportler sowie Sportlegenden. „Die Team Challenge hat mittlerweile eine große Tradition im SPORTLAND Niederösterreich und es freut mich sehr, dass wieder so viele unserer Sponsoren und Partner dem Ruf gefolgt sind, um gemeinsam einen Sporttag inklusive aktivem Networking zu verbringen. Dabei sind heute insgesamt 97.000 Euro für den heimischen Sportnachwuchs zusammengekommen, mit denen wir ganz im Sinne unserer NÖ Sportstrategie 2025 weiterhin junge Sport-Talente effektiv auf ihrem steinigen Weg zum Spitzensport unterstützen werden“, zeigt sich LH-Stellvertreter Udo Landbauer von der Nachhaltigkeit des Events begeistert.

Ausgezeichneten Einsatz am Golf- sowie Tennisplatz und beim Mehrkampf zeigten alle 19 teilnehmenden Teams. Neben Grand Slam-Sieger Jürgen Melzer, Vize-Weltmeister Alex Horst und Gesamtweltcupsiegerin Katrin Beierl legten sich zahlreiche weitere Sportlegenden und aktive Sportstars für den niederösterreichischen Sportnachwuchs ins Zeug. Den Sieg im freundschaftlichen Sport-Wettkampf holte sich heuer das Team von Sodexo Service Solutions Austria GmbH, Platz zwei ging an die HYPO NOE Landesbank und Rang drei an Makita Werkzeug GmbH.

„Gratulation an alle Teams, die heute gezeigt haben, dass sie den Sport nicht nur unterstützen, sondern auch aktiv leben. Ich bin dankbar, dass wir uns als SPORTLAND Niederösterreich stets auf so engagierte Partner sowie ein großartiges Sportnetzwerk Niederösterreich verlassen können. Gemeinsam haben wir bereits viele Projekte umgesetzt und ich bin mir sicher, dass wir in Zukunft noch mehr bewegen können“, so Landbauer.

Unter den teilnehmenden Teams waren neben den langjährlichen Premium Partnern Raiffeisenbank und Niederösterreichische Versicherung dieses Mal auch Spusu sowie Tagessieger Sodexo. Die beiden Unternehmen stehen auch abseits der alljährlichen Team Challenge bereits seit geraumer Zeit in enger Partnerschaft mit dem SPORTLAND Niederösterreich und gelten als Vorzeigebeispiele in der Wirtschaftswelt, wenn es darum geht, den Sport nicht nur zu fördern, sondern ihn auch aktiv zu leben.

Mit Spusu wird etwa bei den Erfolgsprojekten NÖ-Gemeindechallenge und NÖ-Firmenchallenge zusammengearbeitet, da der virtuelle Mobilfunker die App für die beiden digitalen Sport-Wettbewerbe zur Verfügung stellt. „Sport und Bewegung stehen für uns an der Tagesordnung und im Mittelpunkt unserer Partnerschaft! Dank der beiden Challenges gelingt es uns seit Jahren, die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher aktiv zur Bewegung zu animieren und so einen Beitrag zu leisten, um die heimische Bevölkerung körperlich und geistig fitter zu halten“, so spusu-Geschäftsführer Franz Pichler.

Das Facility-Service-Unternehmen Sodexo ist seit rund eineinhalb Jahren als Wirtschaftspartner von SPORTLAND Niederösterreich aktiv und dabei insbesondere auf Nachwuchs- und Behindertensport fokussiert. „Wir unterstützen dort, wo wir tätig sind. Sodexo ist es wichtig, jenen Regionen etwas zurückzugeben, in denen wir täglich agieren. Wir freuen uns, im Rahmen unserer Expertise gesunde Ernährung, Bewegung und Sport in einer unserer Kernregionen zu fördern“, so Michael Freitag, Country CEO und Geschäftsführer Sodexo Service Solutions Austria GmbH.

