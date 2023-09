TV-Serie "Die Bergretter”: 400 Fans trafen ihre Stars

Der TV-Quotenhit von ZDF wird seit 14 Jahren in der österreichischen Urlaubsregion Schladming-Dachstein produziert

Ramsau am Dachstein (OTS) - Was für ein Wochenende für rund 400 Fans der TV-Serie “Die Bergretter”, die schon seit 14 Jahren vor einem Millionenpublikum im ZDF ausgestrahlt wird: Sie trafen sich zur elften Ausgabe der großen “Fanwanderung” in der österreichischen Gemeinde Ramsau am Dachstein, wo der Großteil der erfolgreichen Serie gedreht wird. Neben dem Besuch zahlreicher Originalschauplätze in der spektakulären Bergwelt der Region Schladming-Dachstein im Herzen Österreichs wurde den Teilnehmern ein abwechslungsreiches Programm mit vielen Highlights geboten. Glückliche Rettungen und romantische Begegnungen, wunderschöne Landschaftsaufnahmen und eine traumhafte Bergkulisse, dazu viele Gefühle und Emotionen in den Bergen - all das steht im Mittelpunkt der Serie “Die Bergretter”. Mehr als 80 Folgen wurden bereits gesendet, schon bald steht die 15. Staffel am TV-Programm ...



