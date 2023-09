„Aus dem Archiv: Sunnyi Melles“ am 20.9. im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) - Ausnahmeschauspielerin und Multitalent Sunnyi Melles ist am Mittwoch, den 20. September (20.00 Uhr) zu Gast im ORF RadioKulturhaus – bei Christian Reichhold und Regina Nassiri gibt sie Einblicke in ihr Leben und ihre Weltkarriere. Begleitet wird sie von ihrer Weggefährtin Helga Rabl-Stadler, ehemalige Präsidentin der Salzburger Festspiele. Die Veranstaltung kann auch via Video-Livestream unter http://radiokulturhaus.orf.at miterlebt werden. ORF 2 sendet die Aufzeichnung am Montag, den 9. Oktober ab 23.55 Uhr.

Sunnyi Melles gilt als Ausnahmeschauspielerin und Multitalent. Bereits während ihrer Ausbildung an der Otto-Falckenberg-Schule in München wurde sie Ensemblemitglied der Münchner Kammerspiele. Ihren Durchbruch am Theater schaffte sie in Inszenierungen von Dieter Dorn, etwa in ihrer Paraderolle als Gretchen in Goethes „Faust“, die sie fünf Jahre lang innehielt. Viel beachtet waren auch ihre Auftritte als Buhlschaft in Hofmannsthals „Jedermann“ bei den Salzburger Festspielen (1990-1993). Neben ihrer Theatertätigkeit spielte Melles auch in der TV-Crime-Serie „Vienna Blood“ von Robert Dornhelm sowie in zahlreichen Filmen mit. 2022 brillierte sie im Spielfilm „Triangle of Sadness“ von Regisseur Ruben Östlund, der Film gewann den „Europäischen Filmpreis“ als bester Film, die „Goldene Palme“ bei den Filmfestspielen in Cannes und wurde für drei Oscars nominiert. Sunnyi Melles erhielt zahlreiche Preise und Auszeichnungen, sie ist Trägerin des Bayerischen Verdienstordens und erhielt 2005 den Nestroy-Preis als „Beste Schauspielerin“.

Helga Rabl-Stadler war von 1995 bis 2022 Präsidentin der Salzburger Festspiele. Seit dem Vorjahr fungiert sie als Sonderberaterin für Auslandskultur im Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten und ist Vorsitzende des wissenschaftlichen Beirats für das Archiv der Salzburger Festspiele. Mit Sunnyi Melles verbindet sie eine langjährige berufliche Zusammenarbeit wie auch persönliche Freundschaft. Der Eintritt für „Aus dem Archiv“ beträgt EUR 25,–; mit der ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50 % ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10 % Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage http://radiokulturhaus.orf.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

