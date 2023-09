EINLADUNG ZUR CEOs FOR FUTURE PK: "KI & Smart Data Management beschleunigen die Energiewende" // Mit: Drei, Microsoft, IBM

Wien (OTS) - Künstliche Intelligenz (KI) und Smart Data Management beschleunigen die Energiewende – von der Verbesserung von Klimamodellen und Wetterprognosen, über die Optimierung der Energieversorgung, bis hin zu einer ressourcenschonenderen Landwirtschaft. Mithilfe von lernenden Algorithmen können präzise Prognosen geliefert werden, die helfen die Klimakrise besser zu verstehen sowie Unwetter rascher vorherzusehen. Das sichert und stärkt die lokale Wirtschaft und treibt die Energiewende voran.

CEOs FOR FUTURE lädt als neutrale Plattform zur gemeinsamen Pressekonferenz mit Drei, Microsoft und IBM, um konkrete Anwendungsfälle darzustellen und die Potenziale von KI und Smart Data Management zur sektorenübergreifenden Energiewende zu besprechen. Eine starke Stimme aus der Wirtschaft ist das Ziel!

Donnerstag, 21. September 2023 // 10 – 11 Uhr

Location: Motto am Fluss // Franz-Josefs-Kai 2, 1010 Wien

Gesprächspartner:innen:



Rudolf Schrefl – CEO Drei Austria

Hermann Erlach – General Manager Microsoft Österreich

Marco Porak – Generaldirektor IBM Österreich

Moderation: Birgit Kraft-Kinz – CEOs FOR FUTURE Obmann-Stellvertreterin

Wir bitten um verbindliche Zusage unter ceosforfuture @ kraftkinz.com





CEOS FOR FUTURE ist ein gemeinnütziger Verein, der sich eine CO2-neutrale und ressourcenschonende Transformation von Gesellschaft und Wirtschaft zum Ziel gesetzt hat und diese vorantreibt. Als starke Stimme aus der Wirtschaft sind rund 70 Topmanager:innen und Unternehmen Teil der Initiative. Der Dialog auf Augenhöhe mit der Jugend und Jugendorganisationen steht im Fokus.

