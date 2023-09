ACP IT Conference 2023: IT-Expert:innen diskutieren in Tirol über Cyber-Kriminalität, angewandte KI und den Siegeszug der Cloud

ACP erwartet rund 40 internationale Aussteller und mehr als 400 IT-Expert*innen. Erstmals wird die Veranstaltung im Congress Innsbruck als Green Event organisiert.

Digitalisierung ist ein Megatrend unserer Zeit, der nicht nur die IT-Branche, sondern auch ihre Kunden und die Gesellschaft als Ganzes vor immer neue Herausforderungen stellt, denen wir mit intelligenten Lösungen und zukunftsweisenden Technologien begegnen müssen. Die ACP IT Conference bietet der internationalen IT-Elite dafür eine geeignete Plattform zur Diskussion, zum Austausch und zur Entwicklung neuer Ideen. Das enorme Interesse in den vergangenen Jahren hat uns gezeigt, wie wichtig dieser gemeinsame Diskurs für alle Beteiligten ist. Als ACP sind wir dabei nicht nur Gastgeber und Moderator, sondern auch Bindeglied zu den weltweit führenden Technologieherstellern und zuverlässiger Partner der heimischen Wirtschaft in der praktischen Umsetzung von Digitalisierungs-Projekten. Claudius Ghedina und ACP Geschäftsführer Tirol

Innsbruck (OTS) - Auf Einladung von ACP trifft sich am 21. September 2023 die IT-Branche bereits zum 7. Mal in Folge im Congress Innsbruck, um über die brennendsten Zukunftsthemen zu diskutieren. Die ACP IT Conference ist damit nicht nur die wichtigste Fachkonferenz für Anbieter und Kunden in Westösterreich, sondern setzt mit ihrem zukunftsweisenden Informationsangebot und dem hochkarätig besetzten Vortragsprogramm auch nachhaltig neue Qualitätsstandards in der Branche. Das Thema Nachhaltigkeit zieht sich dabei wie ein roter Faden durch das diesjährige Programm. So wird die gesamte Veranstaltung erstmals nach den Kriterien des Österreichischen Umweltzeichens als Green Event organisiert, um den ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich zu halten. Die inhaltlichen Schwerpunkte des Programms fokussieren auf Cloud und Security für die Bereiche Informationstechnologie sowie Operational Technology.

Keynote: Von der KI zur AKP (akzeptierten künstlichen Person)

Zu den Highlights der diesjährigen Veranstaltung zählt unter anderem das Eröffnungsreferat von Wieland Alge, Managing Partner von MAD Ventures, Startup-Investor und einer der renommiertesten Experten für angewandte künstliche Intelligenz. In seinem Vortrag „Von der KI zur AKP“ geht er der Frage nach: „Wie wird sich das Leben von Omas und Kriminellen verändern?“

Spannung verspricht auch der Vortrag von Sebastian Froede, Lead Cyber Security Engineer bei whitelisthackers, zum Thema: „Live-Hacking: Willkommen in der digitalen Anarchie! Wieviel Chaos darf es sein?“ Das Unternehmen führt professionelle Penetrationstests durch und simuliert IT-Attacken, um die IT-Sicherheit in Bezug auf Cyberattacken zu beurteilen sowie geeignete Maßnahmen zur Verbesserung des Schutzes aufzuzeigen.

Gezielte Maßnahmen reduzieren den ökologischen Fußabdruck

Bei der Planung des Events wurde großer Wert auf einen achtsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen sowie nachhaltiges Handeln im gesamten Ablauf gelegt. So wird für die Anreise mit dem Zug das ÖBB-Kongresskonto genützt. Damit erhalten alle Teilnehmenden bei der Ticketbuchung einen Rabatt in Höhe von 22 Prozent auf den Standardpreis bzw. 10 Prozent auf den internationalen Standardtarif und einen Spezialpreis für den ÖBB Nightjet.

Auch beim Catering ist der ökologische Fußabdruck ein bestimmendes Kriterium, das in der ausschließlichen Verwendung von regionalen Produkten und Getränken in Glasflaschen seinen Niederschlag findet.



Über ACP

ACP unterstützt Unternehmen, Behörden und Organisationen dabei, neue Ideen noch erfolgreicher umzusetzen sowie ihre Produkte und Prozesse zukunftsorientiert zu gestalten. Das 360° IT-Portfolio von ACP stärkt die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der Kunden mit individuellen Lösungen, neuesten digitalen Services der notwendigen Sicherheit und frischen Ideen.

ACP erstellt Audits im Rahmen der Tätigkeit als qualifizierte Prüfstelle gemäß NISG bzw. Cyber Trust Label und berät Kunden bei der Einführung eines Informationssicherheitssystems nach ISO 27001 sowie TISAX VDA ISA 5.

Mit mehr als 50 Geschäftsstellen in ganz Österreich und Deutschland ist ACP immer in Kundennähe und zuverlässiger und kompetenter Ansprechpartner. ACP Expert*innen sind von international führenden Herstellern wie Hewlett Packard Enterprise, Microsoft, Fortinet, SentinelOne, Apple, Cisco, Dell Technologies, HP, NetApp, Citrix und VMware zertifiziert.

Im Geschäftsjahr 2022/23 erzielte die ACP Gruppe einen Umsatz von 900 Millionen Euro und beschäftigte mehr als 2.200 Mitarbeiter*innen.

Mehr Informationen unter: www.acp.at

Datum: 21.09.2023, 13:30 - 18:00 Uhr

Ort: Congress Innsbruck

Rennweg 3, 6020 Innsbruck, Österreich

Url: https://www.acp.at/news-und-events/innsbruck/it-conference-2023

Rückfragen & Kontakt:

ACP Holding Österreich GmbH

Andreas Stemmer

Leitung Marketing & Kommunikation

Wagenseilgasse 3, A-1120 Wien

Telefon: +43 1 89193 0

Andreas.stemmer @ acp.at