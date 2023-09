Wanted: Deloitte und Impact Hub suchen Start-ups mit Nachhaltigkeitsanspruch

Wien (OTS) - Die Start-up-Initiative „Grow“ von Deloitte Österreich und dem Impact Hub geht in die dritte Runde. Gesucht werden Gründerinnen und Gründer, die mit ihrer Businessidee dem Klimawandel den Kampf ansagen. Den beiden Gewinnerteams winken insgesamt EUR 15.000,- Preisgeld und 100 Pro-Bono-Beratungsstunden von Deloitte.

Mit dem Deloitte Future Fund setzt sich Deloitte Österreich mit verschiedenen Projekten für einen nachhaltigeren Wirtschaftsstandort ein. Das Acceleration-Programm „Grow“ ist eines davon: Das Beratungsunternehmen holt dafür gemeinsam mit dem Impact Hub engagierte Social Businesses vor den Vorhang, die mit ihrem Geschäftsmodell zu einer klimaneutralen Zukunft beitragen. Die Bewerbungsphase für den neuen Durchgang startet jetzt.

„Rekordtemperaturen, Tropennächte, Extremwetterereignisse – der Klimawandel ist auch hierzulande schon längst spürbar geworden. Dementsprechend rückt die Wichtigkeit von klimaneutralem Wirtschaften und Green Jobs immer mehr in den Fokus“, betont Harald Breit, CEO von Deloitte Österreich. „Mit ‚Grow‘ fördern wir deshalb gezielt zukunftsgerichteten Unternehmergeist und geben aufstrebenden Start-ups mit Nachhaltigkeitsanspruch eine Bühne.“

Sechs Monate voller Mentoring und Support



Aus allen Bewerberinnen und Bewerbern werden sechs Start-ups ausgewählt, die im Rahmen einer sechsmonatigen Acceleration-Phase an der Weiterentwicklung ihrer Businesspläne arbeiten. Am Ende pitchen die Start-ups das Ergebnis vor einer Expertenjury. Die zwei Gewinnerteams dürfen sich über insgesamt EUR 15.000,- sowie 100 Pro-Bono-Arbeitsstunden von Deloitte freuen.



„Das innovative Potenzial der heimischen Start-up-Szene ist enorm – und noch lange nicht ausgeschöpft. Gerade im Nachhaltigkeitsbereich tut sich aktuell sehr viel. Wir freuen uns schon darauf, gemeinsam mit den Gründerinnen und Gründern an ihren Geschäftsideen zu feilen und ihr Business auf das nächste Level zu heben“, so Jakob Detering, Managing Director des Impact Hub Vienna.

Interessierte Social Entrepreneurs haben jetzt die Möglichkeit, sich bis einschließlich 22. Oktober unter diesem Link für „Grow“ anzumelden.

Deloitte Future Fund ist das Dach, unter dem alle Corporate-Responsibility-Aktivitäten von Deloitte Österreich gebündelt werden. In diesem Rahmen werden langfristige Projekte mit sozialem und ökologischem Hintergrund sowohl finanziell als auch personell unterstützt. Zwei wichtige Säulen sind dabei die Schaffung von Perspektiven am Arbeitsmarkt und Maßnahmen gegen den Klimawandel. Deloitte leistet damit einen nachhaltigen Beitrag zur Bewältigung aktueller Herausforderungen an der Schnittstelle von Gesellschaft und Wirtschaft. Auch auf globaler Ebene setzt sich Deloitte im Rahmen der Projekte WorldClass und WorldClimate für eine nachhaltige Zukunft ein.

