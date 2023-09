„Künstliche Intelligenz ist die Abrissbirne für unser Schulsystem“

Lehrer zeigt in neuem Buch, wie ChatGPT das Lernen revolutioniert

Wien (OTS) - Niels Cimpa wollte ursprünglich Lehrer werden, bis er merkte, wie schlecht die Ausbildung zum Lehrer wirklich ist und sich daraufhin von den veralteten Pfaden des Schulsystems löste. In seinem Buch "Erfolgreich lernen mit ChatGPT und aus der eigenen Lernhölle entkommen" übt der ehemalige Lehrer starke Kritik am Schulsystem.

"Lehrer haben keine Ahnung von ChatGPT und dem großen Potential dahinter. Wieder einmal möchte die starre Bildungspolitik den Schülern eine große Freude wegnehmen und diese verteufeln, anstatt das Interesse der Kinder für ChatGPT zu nutzen. Aktuell schickt sie lieber Soldaten in die Klassenräume. Es würde mich kaum wundern, wenn sich bald junge Menschen für ein neues Schulsystem an die Straßen kleben werden.", so Cimpa.

Durch ChatGPT wird sich laut ihm der Alltag in Schulen von Grund auf ändern. Da die KI einfach schneller, besser und wesentlich intelligenter ist, als es Lehrer jemals sein können, kombiniert Cimpa in seinem Buch bereits bewährte Lernmethoden mit ChatGPT, die er auch als Lerncoach in seinem Institut für Lernberatung erfolgreich eingesetzt hat.

Anfangs nutzte Cimpa noch von ihm selbst modifizierte aber klassische Lernmethoden, die er selbst gelernt hatte. Schnell merkte er, dass auch das nicht reiche und ersetzte das klassische Lernen mit etwas, das die Schüler sowieso schon insgeheim bei Hausaufgaben nutzten und sie interessierte: ChatGPT. „Es sprachen mich immer mehr Schüler auf ChatGPT an und fragten, warum ihnen Schule und Eltern die Benutzung verbieten wollen, wenn sie es doch auch selbst benutzen. Allein durch diese Scheinheiligkeit entstehen neue Reibungspunkte zwischen den Generationen“, so Cimpa. „Dadurch wird dieses Schulsystem bald in sich zusammenbrechen. Seit der Digitalisierung hatte es bereits Risse. Nun kommt die Künstliche Intelligenz als Abrissbirne.“

