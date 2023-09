ESTINA Immobilien feiert fünften Geburtstag mit 140 Wegbegleiter:innen

Wien (OTS) - Am 8. September wurde unter dem Motto „Arbeiten mit Leidenschaft, feiern mit Begeisterung“ das fünfjährige Jubiläum von ESTINA Immobilien im THE LEO GRAND Hotel Wien Bauernmarkt gefeiert. Insgesamt 140 Freunde und Kunden gratulierten Gründerin und Geschäftsführerin, Mag. Bettina Zaininger, zu ihrer bemerkenswerten Erfolgsgeschichte anlässlich der Party.

Unter den Gästen fanden sich bis in die Nacht u.a. ein Michael Leifert, GF Handler Immobilien; Ferdinand Lechner, GF Capitas; Reinhard Schertler, Gesellschafter S+B Gruppe; Marija Marjanovic, Head of CRM & Letting Apleona Real Estate Management; Gerhard Mayer, GF GBI Österreich; Lewis Probst, GF PBE Immobilien; Markus Ringsmuth, GF teamneunzehn Gruppe; Thomas Thaler, Wiener Standortleiter der ZIMA Gruppe; Michael Uher, Marketingleiter Schindler Österreich und Jennifer Wenkel, Vorstand Union Investment Real Estate Austria.

Gut ausgelastet, für die Zukunft gerüstet

„Eigentlich hatte ich nie vor, mich selbstständig zu machen. Doch dann fiel mir auf, dass ich im vorherigen Jahr fast ausschließlich meine selbst akquirierten Objekte vermarktet hatte und habe den Sprung in die Selbstständigkeit mit meiner eigenen Marke gewagt“, erzählt Zaininger über den Beginn von ESTINA Immobilien. „Jahr für Jahr durfte ich seitdem einen weiteren Mitarbeiter bei ESTINA begrüßen. Es macht mich sehr stolz nun eine Gruppe von Menschen gefunden zu haben, die mit selbem Herzblut wie ich für unsere Kunden da sind und einen unternehmerischen Geist in sich tragen.

Die Immobilienexpertin blickt optimistisch in die Zukunft: „ESTINA Immobilien ist weiterhin gut ausgelastet, und wir mussten trotz Krise keinen Personalabbau vornehmen. Tatsächlich haben wir dieses Jahr erneut einen neuen Mitarbeiter eingestellt. Damit sind wir für die kommenden Jahre, in denen der Immobilienmarkt hoffentlich wieder blüht, bestens aufgestellt. Und vielleicht wird unser Team in der Zukunft noch um ein oder zwei weitere Mitglieder wachsen.“

Über ESTINA Immobilien:

Als Experte für die Vermarktung von Bauträgerprojekten in Verkauf und Vermietung bietet ESTINA Immobilien einen ganzheitlichen Service – von der Marktrecherche und Preisfindung über die Planung und Umsetzung bis hin zur Vertriebskoordination und Berichterstattung.

