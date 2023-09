WK Wien: Wiener Gärtner und Floristen laden zum ersten Flashmob

Wiener Stephansplatz verwandelt sich am 13. September um 11 Uhr in ein Blumenmeer – mit Gratis-Sträußchen für Passanten. Tergowitsch: „Handwerk kommt zur Blüte“

Wien (OTS) - Premiere des ersten Flashmobs der Wiener Floristen: Bei einer österreichweiten Aktion finden am 13. September in allen Landeshauptstädten blumige Passanten-Grüße statt, so auch am Wiener Stephansplatz. Am Mittwoch um 11 Uhr laden Wiens Floristen zum ersten Wiener Floristen-Flashmob und erfreuen alle Wiener mit duftenden, bunten Blumensträußchen als Präsent. Das Motto der Aktion: „Handwerk kommt zur Blüte“.



„Florist ist einfach cool“

Thomas Tergowitsch, Berufsgruppensprecher der Wiener Floristen: „Wir wollen mit unserem Flashmob auf das Können und die Kreativität des Floristenberufs aufmerksam machen. Wir wollen damit auch allen jungen Menschen zeigen, wie viele Facetten unser Handwerk umfasst – viele wissen das gar nicht: Aber der Beruf des Floristen ist cool! Denn ob jemand als Farbenkünstler arbeiten will oder sich einen Beruf wünscht, wo man sich entfalten und der individuellen Kreativität freien Lauf lassen kann: In der Floristik ist alles möglich und erwünscht.“



Ein Blumengruß für die Passanten

Initiiert wird der Flashmob übrigens vom Floristik Trend-Team Österreich, powered by Blumenbüro Österreich. Während der 20 Minuten dauernden Aktion werden Blumensträuße live vor Publikum angefertigt und im Anschluss an die Passanten verteilt. Am Wiener Stephansplatz werden drei Floristen und 20 bis 25 Lehrlinge der ersten Klasse der Berufsschule für Gartenbau und Floristik vor Ort sein und Blumensträuße binden. Dabei werden rund 1.500 Blumen verarbeitet.



Erster Wiener Floristen-Flashmob

Wann: Mittwoch, 13. September, ab 11 Uh

Wo: 1010 Wien, Stock-im-Eisen-Platz (unmittelbar neben Stephansplatz

Interviewpartner vor Ort: Berufsgruppensprecher der Floristen Thomas Tergowitsch und Marie Therese Krainer von der Berufsschule Gartenbau und Floristik

Über die Branche

In Wien gibt es rund 1000 Floristen, Gartengestalter und Friedhofsgärtner. Die Floristen sind Profis im Umgang mit Blumen. Mit Fachwissen und Kreativität stellen sie für jeden Anlass den passenden Strauß, das richtige Gesteck oder den geschmackvollen Kranz zusammen. Sie sind Experten für Events, Hochzeiten und Feierlichkeiten für jeden Anlass. Die Gartengestalter planen und gestalten Gärten und Grünanlagen, Dachgärten, Fassadenbegrünungen und Schwimmteiche. Die Friedhofsgärtner gestalten und pflegen Park- und Grünflächen und die Grabstätten in Friedhöfen. Sie sind oft erster Ansprechpartner nach einem Trauerfall und sind auf Trauerfloristik spezialisiert. Alle Fachbetriebe sind im WKO Firmen A-Z zu finden.



