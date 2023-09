Welt-Sepsis-Tag 2023: Blutvergiftung durch Meningokokken – Umfassender Impfschutz kann lebenslange Folgen verhindern

Wien (OTS) - Der Welt-Sepsis-Tag am 13. September wurde von der WHO ins Leben gerufen, um das Bewusstsein für die Blutvergiftung (Sepsis) zu steigern: Neben Erkennung und Behandlung dieser schwerwiegenden Erkrankung geht es an diesem Tag auch um Prävention. Zu den Auslösern einer Sepsis zählen unter anderem Meningokokken-Bakterien. Etwa jeder zehnte Mensch trägt sie in sich, ohne daran zu erkranken, und kann sie unbewusst durch Tröpfcheninfektion weitergeben. Was viele Eltern nicht wissen: Babys unter einem Jahr sind aufgrund ihres unreifen Immunsystems besonders gefährdet, an Meningokokken zu erkranken. Meningokokken-Erkrankungen können innerhalb von 24 Stunden zum Tod führen. Bis zu 20 Prozent der Überlebenden leiden langfristig an schweren Folgen – dabei können in Österreich drei unterschiedliche Impfungen gegen Meningokokken bestmöglich vor Erkrankungen schützen. Eltern sollten also nach allen drei Impfungen fragen, wenn sie sich in der kinderärztlichen Praxis über den bestmöglichen Schutz für ihre Kleinsten informieren.

Drei verschiedene Schutzimpfungen gegen Meningokokken möglich

In Österreich verursachen Meningokokken der Gruppe B den Großteil der Meningokokken-Erkrankungen. Der aktuelle Impfplan empfiehlt hier die Impfung möglichst früh ab dem vollendeten 2. Lebensmonat. Auch eine Impfung gegen Meningokokken C ist möglich. Die Impfung gegen Meningokokken C wird für Kleinkinder möglichst früh im 13 Lebensmonat empfohlen. Die Kombinationsimpfung gegen A, C, W und Y ist vom vollendeten 10. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr empfohlen und ab dem vollendeten 10. bis zum vollendeten 13. Lebensjahr im kostenfreien Impfprogramm enthalten. Die Kombinationsimpfung kann aber auch bereits bei Säuglingen und Kleinkindern eingesetzt werden und ist insbesondere sinnvoll bei Reisen in Risikogebiete, in denen die entsprechenden Meningokokken-Gruppen vorkommen.

Wenn dem Kind eine Meningokokken-Schutzimpfung fehlt

Tückisch an Meningokokken-Erkrankungen sind die anfangs oft unspezifischen und grippeähnlichen Symptome, die eine rechtzeitige Diagnose erschweren. Es können Kopfschmerzen, Fieber, Schüttelfrost, Schwindel und schwerstes Krankheitsgefühl auftreten. Bei Säuglingen und Kleinkindern sind die Symptome oft besonders schwierig zu deuten. Es kann zu einer vorgewölbten oder harten Fontanelle, Berührungsempfindlichkeit, Krämpfen, Teilnahmslosigkeit oder auch Reizbarkeit kommen. Bei Säuglingen und Kleinkindern sind die Anzeichen häufig schwieriger zu deuten, da die Symptome oft trügerisch mild sind. Bei septischen Verläufen kann es zu punktförmigen oder flächigen Hauteinblutungen, Blutdruckabfall und Organversagen kommen. Bei bis zu jedem fünften Erkrankten bleiben dauerhafte Folgen zurück, wie beispielsweise Amputationen, Hörverlust oder Hirnschädigungen.

Bei einem Verdacht auf eine Meningokokken-Erkrankung sollten Eltern daher so schnell wie möglich mit ihrem Kind eine Ärztin bzw. einen Arzt oder das nächstgelegene Spital aufsuchen. Es zählt jede Minute.

Eltern sollten ihre Kinderärztin bzw. -arzt so früh wie möglich auf die drei unterschiedlichen Meningokokken-Impfungen zum Schutz ihrer Kleinsten ansprechen und sich beraten lassen. Denn vorbeugen ist besser als heilen!

Weitere Informationen unter:

www.meningokokken-erkrankung.at

www.facebook.com/MeningokokkenJaZumSchutz

www.instagram.com/meningokokkenjazumschutz/

