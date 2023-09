Die Intrige in Zeiten von Post-Truth

Eine Podiumsdiskussion zu Machiavellismus und Zeitgeist mit Konrad Paul Liessmann, Alfred Pritz, Stephanie Krisper und Reinhold Mitterlehner

Wien (OTS) - Eine Zeit, die gerne als „Post-Truth“ charakterisiert wird, macht die spontane, unhinterfragte Verwendung von Begriffen wie Wahrheit und Wirklichkeit auch außerhalb der philosophischen Reflexion zunehmend problematisch. Phänomene wie Verschwörungstheorien und Fake News haben Diskurse, die bislang als eher akademisch galten, in die Mitte des Alltäglichen projiziert. Es ist nicht zuletzt der machiavellistische Einsatz von Lüge und Intrige im gesellschaftlichen Miteinander, der das Vertrauen in den Wahrheitsbegriff an sich zunehmend ins Wanken bringt. Dabei ist die Intrige als Mittel zum Machterwerb und Machterhalt keinesfalls neu, sondern stete Begleiterin der menschlichen Kulturgeschichte.

Über die Intrige als Werkzeug, Intriganz als Wesenszug und die Auswirkungen auf Politik und Gesellschaft diskutieren der Philosoph und Kulturpublizist Konrad Paul Liessmann, u.a. Autor des Jüngst erschienenen Bandes „Lauter Lügen und andere Wahrheiten“ und Alfred Pritz, Psychoanalytiker und Rektor der Sigmund Freud PrivatUniversität, mit der Menschenrechtsexpertin und Abgeordneten zum Nationalrat Stephanie Krisper sowie dem Vizekanzler und Bundesminister a.D. und ehemaligen Bundesparteiobmann der ÖVP, Reinhold Mitterlehner.

Diskutant*innen:

Dr.in Stephanie Krisper

Abgeordnete zum NR, Fraktionsführerin im Korruptions-Untersuchungsausschuss

NEOS-Sprecherin für Inneres, Asyl, Migration und Volksanwaltschaft





Dr. Reinhold Mitterlehner

Vizekanzler a.D. der Republik Österreich

Ehemaliger Bundesparteiobmann der ÖVP





Univ.-Prof. Dr. Konrad Paul Liessmann

Professor i.R. für Philosophie an der Universität Wien

Mitglied des Kuratoriums des Europäischen Forum Alpbach





Univ.-Prof. Dr.Dr.h.c.mult. Alfred Pritz

Rektor der Sigmund Freud PrivatUniversität Wien, Psychoanalytiker

Moderation: Pia Kruckenhauser, DER STANDARD

Einlass: 18:00

Beginn: 18:30

Ende: ca. 20:00

Über die SFU:

Die Sigmund Freud PrivatUniversität (SFU) ist die größte private Universität Österreichs und bietet ein breites Spektrum von Studienprogrammen auf Bachelor-, Master- und Doktoratsniveau in Psychotherapiewissenschaft, Psychologie, Human- und Zahnmedizin sowie Rechtswissenschaften. Das humanistische Leitbild der Universität strebt nach der Entfaltung individueller Persönlichkeiten und fördert die Kreativität von Studierenden, Lehrenden und Mitarbeiter*innen gleichermaßen.

Als transnationale Universität ist die SFU neben dem Campus in Wien auch in Linz, Berlin, Paris, Ljubljana und Mailand vertreten. Im aktuellen Studienjahr werden die Lehrangebote der SFU von mehr als 5.000 Studierenden aus über 80 verschiedenen Ländern genutzt. Die Ambulanzen und Kliniken der SFU (Zahnmedizin, Psychologie, Psychotherapie) leisten einen wichtigen Beitrag zur medizinischen und psychosozialen Versorgung.

Datum: 05.10.2023, 18:00 - 20:00 Uhr

Ort: Sigmund Freud Privatuniversität, Campus Prater

Freudplatz 1, 1020 Wien, Österreich

Url: https://www.sfu.ac.at/de/event/podiumsdiskussion-die-intrige/

