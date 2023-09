TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Im Schatten des einstigen Stars" von Karin Leitner

Ausgabe vom Montag, 11. September 2023

Innsbruck (OTS) - Kanzler und Parteiobmann Karl Nehammer schafft es nicht, sich von Sebastian Kurz zu emanzipieren. Andere hochrangige ÖVP-Vertreter wie der Tiroler Landeshauptmann Anton Mattle haben das getan.





Er steht wieder dort, wo er so gerne gestanden ist: im Rampenlicht. Ob zweier Filme über ihn ist Sebastian Kurz erneut Thema. Das eine Werk ist ein kritisches, das andere – überraschend von den Machern angekündigt und zwei Wochen davor in Lichtspielhäusern – ist ein Porträt im Sinne des Ex-Kanzlers.



Das nährt die Spekulationen über das Comeback des einstigen ÖVP-Stars in die Politik. Dieser beteuert, nicht in dieses Metier zurückkehren zu wollen, allerdings mit dem Zusatz „derzeit“. Nimmt man das Interesse an der wohlwollenden Kino-Version von Kurz’ Polit-Karriere als Maßstab, dann ist seine Strahlkraft dahin. Es gibt aber noch etliche, die ihn trotz des via Chat-Verkehr offenbarten nicht neuen, sondern erschreckenden Stils für integer halten – und noch immer meinen, nicht die Moral, sondern das Strafrecht sei Maßstab für Politiker.



Namhafte ÖVP-Politiker, darunter solche, die das Durchgriffsrecht von Kurz in der Partei für gut befunden hatten, ersehnen ein Kurz-Revival nicht. Der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner sagt, diese Art der Vergangenheitsbewältigung könne man verstehen, „aber es ist seine Angelegenheit“. Sein oberösterreichisches Pendant Thomas Stelzer, ein einstiger Kurz-Bejubler, merkt an: Es gebe für dessen Wiedereinstieg „keinen Bedarf. Wir haben einen sehr erfolgreichen Kanzler und Parteiobmann – Karl Nehammer.“ Derlei ist auch von Tirols Landesoberem Anton Mattle zu hören: Die politische Zeit von Kurz sei vorbei.



Nehammer hat es seit seinem Amtsantritt nicht geschafft, sich von seinem ehemaligen politischen Weggefährten abzugrenzen. Es gab keinen Schlussstrich. Die interne Aufarbeitung der Ära Kurz steht nach wie vor aus. Damit haftet der Korruptionsgeruch weiterhin an der Partei.



Nehammer ging gar zur Feier nach der Kurz-Film-Premiere; er posierte mit seinem Vorvorgänger als Regierungschef. Es geht wohl darum, Kurz-Fans für die ÖVP zu halten. Und eine potenzielle „Liste Kurz“, die der ÖVP bei der kommenden Nationalratswahl schaden würde, zu verhindern.



Wobei: Woher die Furcht? Mit einem angeklagten oder gar verurteilten Kurz in einen Wahlkampf zu gehen, wäre wohl kein Asset für die Volkspartei – auch wenn er sich so oder so zum Märtyrer stilisieren würde. Ein siegesgewohnter, narzisstisch veranlagter Mensch wie Kurz träte mit einer Liste, die ihn möglicherweise in das Parlament, aber nicht erneut in das Kanzleramt brächte, nicht an. Nehammer sollte danach trachten, Statur als ÖVP-Chef und Kanzler zu bekommen – statt Kurz nicht nur als steinernen Gast an der Seite zu haben.





