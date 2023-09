AKNÖ-Wieser: 4. Reichenauer Kultursommer war ein großer Erfolg

Hirschwang/Rax (OTS) - Eine stimmungsvolle Matinée mit Erika Pluhar und Adi Hirschal beendete am Sonntag, dem 10. September den diesjährigen Reichenauer Kultursommer, der mit einem ausverkauften Konzert des „Gentlemen Music Club – Vodka auf Veltliner“ am 04. August gestartet war. Auch bei der vierten Auflage des Reichenauer Kultursommers haben Stars aus Musik, Kabarett und Schauspiel im Parkhotel Hirschwang ihre Kunst zum Besten geben. U.a. Stefan Jürgens, Dirk Stermann und Karl Markovics. „Der Reichenauer Kultursommer hat sich zu einer echten künstlerischen Institution in Niederösterreich entwickelt“, zieht AK Niederösterreich Präsident und ÖGB Niederösterreich Vorsitzender Markus Wieser eine erfolgreiche Bilanz.





Insgesamt bot der Kultursommer 12 Abende und Matinées, mehr als 1.700 Besucher:innen nahmen das Angebot in Anspruch, das entspricht einer Auslastung von 84 Prozent. Dazu wurden alleine im Festspiel-Zeitraum des "Reichenauer Kultursommer" rund 500 Festspiel-Menüs im Parkhotel Hirschwang genossen. „Leistbare Kultur ist uns ein besonderes Anliegen. Deshalb können sich unsere kulturinteressierten Gästen auch im kommenden Jahr wieder auf ein abwechslungsreiches Programm aus Literatur, Musik und Humor freuen“, so Wieser.





Copyright: Georges Schneider

Foto links: AK Niederösterreich Präsident und ÖGB Niederösterreich Vorsitzender Markus Wieser, Erika Pluhar, Adi Hirschal und ÖBB Vorsitzender Andreas Matthä

Foto rechts: AK Niederösterreich Präsident und ÖGB Niederösterreich Vorsitzender Markus Wieser, Roland Guggenbichler, Erika Pluhar und Adi Hirschal





