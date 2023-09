Präsidium der Israelitischen Religionsgesellschaft Österreich (IRG) gewählt

Präsident Deutsch sowie die Vizepräsidenten Rosen und Dawaraschwili einstimmig bestellt

Wien (OTS) - In der heutigen Vorstandssitzung der Israelitischen Religionsgesellschaft Österreich (IRG) wurde Präsident Oskar Deutsch aus Wien einstimmig als Präsident der IRG wiedergewählt. Die beiden Vizepräsidenten, Elie Rosen aus Salzburg und Dezoni Dawaraschwili aus Wien, wurden ebenfalls einstimmig bestätigt.



Die Israelitische Religionsgesellschaft ist der „Bund der jüdischen Gemeinden Österreichs“. Ihr gehören alle in der Republik Österreich wohnhaften Juden und Jüdinnen an, die Mitglieder einer Israelitischen Kultusgemeinde sind.



