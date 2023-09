ÖAMTC: Letzter Ferienstau auf den Transitrouten

A10 und B179 hauptbetroffen

Wien (OTS) - Der letzte Ferientag in Süd- und Westösterreich sowie in zwei deutschen Bundesländern machte sich auf unseren Transitrouten bemerkbar.

Die Rückreise ist voll im Gange, aber auch Richtung Süden ist noch einiges los, heißt es von den ÖAMTC-Mobilitätsinformationen.

Auf der A10, der Tauern Autobahn, kam man Richtung Salzburg nur langsam voran, etwa zwischen Flachau und Werfen, vor dem Helbersbergtunnel wurde die Blockabfertigung aktiviert. Etwas länger dauerte es in weiterer Folge dann auch auf der West Autobahn (A1), beim Grenzübergang Walserberg.

Auf der Karawanken Autobahn (A11) waren noch viele Urlauber:innen Richtung Slowenien unterwegs, hier gab es Verzögerungen von bis zu dreißig Minuten bei der Ausreise.

In Tirol verzeichneten die ÖAMTC-Verkehrsexpert:innen starken Verkehr auf der Fernpassstraße (B179) in beiden Richtungen. Ab dem Grenztunnel Füssen gab es stockenden Verkehr bis Reutte und in der Gegenrichtung mussten die Heimfahrenden ab Nassereith mit Stau rechnen. Auf der Brenner Autobahn (A13) war zwischen Innsbruck Süd und der Mautstelle Schönberg Geduld gefragt. Am Grenzübergang Kufstein – Kiefersfelden berichtete der Club von einer rund sechs Kilometer langen Kolonne Richtung Deutschland.

Die Reschen Straße (B180) musste nach einem schweren Unfall bei Ried im Oberinntal gesperrt werden. Die ÖAMTC-Verkehrsexpert:innen appellieren an alle die unterwegs sind besonders vorausschauend zu fahren und gegebenenfalls Pausen einzulegen.

