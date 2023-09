„Lehre glänzt wie Gold“ – 31.300 Lehrlinge im 1. Lehrjahr

Österreichs „Duale Ausbildung“ überzeugt bei den EuroSkills – 328 Lehrberufe

Linz (OTS) - Bei aller – oft pauschaler – Kritik am österreichischen Bildungssystem muss das österreichische „Duale System“ der Lehrlingsausbildung ausgenommen werden, weil es im wahrsten Sinn des Wortes ein ausgezeichnetes ist, stellt die Initiative Wirtschaftsstandort OÖ (IWS) fest. Mit sieben Gold-, sechs Silber- und fünf Bronze-Medaillen war Österreich bei den diesjährigen Berufs-Europameisterschaften – den sogenannten EuroSkills – in Danzig die erfolgreichste von allen 32 teilnehmenden Nationen. „Wir gratulieren dazu besonders den Medaillengewinnern, aber auch stellvertretend allen Lehrlingen und Ausbildungsbetrieben in ganz Österreich“, betont IWS-GF Gottfried Kneifel.

Bei allem Respekt vor einer ausschließlich schulisch-wissenschaftlichen Bildungslaufbahn sollen die Vorteile der „Dualen Ausbildung“ wieder einmal „vor den Vorhang“ geholt werden:

Sofortige Berufserfahrung mit kontinuierlicher Wissensvermittlung

Sofort eigenes Geld verdienen

Maximale Praxisnähe im Betrieb

Hohe Chancen auf Übernahme, gute Jobchancen

Weiterbildungsmöglichkeiten, Lehre mit Matura – keine Sackgasse

Derzeit gibt es in Österreich knapp 225 Lehrberufe. Wenn man alle Varianten mit Schwerpunkten und Hauptmodulen dazu rechnet, kommt man auf eine Gesamtzahl von sogar 328 Lehrberufen. Derzeit sind im ersten Lehrjahr rund 31.300 Lehrlinge beschäftigt – mit steigender Tendenz.

