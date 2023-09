FPÖ – Nepp: SPÖ-Ludwig bejammert die Probleme, die er selbst verursacht hat

Eine Politik mit Herz gibt es nur mit der FPÖ

Wien (OTS) - „SPÖ-Bürgermeister Ludwig verweist in seinem Sommerinterview mit dem ORF-Wien auf bestehende Probleme, die er selbst mit seiner Politik verursacht hat. Ludwig hat mit seiner Teuerungslawine das Leben für die Wienerinnen und Wiener unleistbar gemacht. Ein Wiener Haushalt muss alleine aufgrund der Erhöhungen durch die Ludwig-SPÖ 3.000 Euro pro Jahr mehr zahlen. Auch der Personalmangel in den Wiener Spitälern ist die Folge der Misswirtschaft der SPÖ im Wiener Gesundheitssystem“, so der Wiener FPÖ-Chef Stadtrat Dominik Nepp.



Auch im Bereich Migration versuche Ludwig alles, um von seinem eigenen Versagen abzulenken. „Der Bürgermeister ist persönlich dafür verantwortlich, dass Teile Wiens – etwa in Favoriten – zu einer Nogo-Area verkommen sind. Noch immer werden mit großzügigen Mindestsicherungszahlungen illegale Migranten aus aller Herren Ländern nach Wien gelockt, die hier vielfach kriminell werden. Das muss endlich gestoppt werden“, kritisiert Nepp.



„Die Ludwig-SPÖ steht für eine herzlose Politik, die gegen die Wiener Bevölkerung gerichtet ist. Nur mit der FPÖ als starke Kraft wird es wieder eine Politik mit Herz geben, bei der die eigenen Staatsbürger bevorzugt werden“, bekräftigt der Wiener FPÖ-Obmann.



