„Die große Chance – Let’s sing and dance“ in ORF 1: Jetzt bewerben und 50.000 Euro gewinnen!

Als Jury-Mitglieder sind u. a. Mark Seibert, Sasa Schwarzjirg, Marc Pircher, Barbara Meier, Thorsteinn Einarsson, Simone Stelzer und Cesár Sampson mit dabei

Wien (OTS) - Wenn im Frühling 2024 „Die große Chance – Let’s sing and dance“ in ORF 1 über die Bühne geht, begrüßen Fanny Stapf und Andi Knoll in jeder Sendung eine hochkarätige dreiköpfige Jury. Mit dabei sind unter anderem: Musicalstar Mark Seibert, Fernsehmoderatorin Sasa Schwarzjirg, Schlagersänger Marc Pircher, Model Barbara Meier, Singer/Songwriter Thorsteinn Einarsson, Schlagersängerin Simone Stelzer und Musiker und „Dancing Stars“-Zweitplatzierter Cesár Sampson.

Jetzt sind Österreichs Sänger:innen und Tänzer:innen gefragt: Egal wie alt, egal ob Solo-Act, Duett oder Gruppe – jeder, der singen, tanzen oder vielleicht sogar beides kann, hat noch die Möglichkeit, sich auf tv.ORF.at/diegrossechance zu bewerben. Jedes Genre und jede Stilrichtung ist willkommen – ob klassisch, traditionell oder modern! Auf den oder die Sieger:innen wartet im Finale im Mai ein Gewinn von 50.000 Euro.

„Die große Chance – Let’s sing and dance“ – Kandidatinnen und Kandidaten gesucht!

tv.ORF.at/diegrossechance – wer die große Bühne erobern möchte, sollte sich diese Adresse gut merken. Für die aktuelle Staffel des ORF-Events „Die große Chance“ sind all jene gesucht, die im Bereich Singen und Tanzen über eine einzigartige Begabung verfügen und diese nicht länger im Verborgenen halten wollen. Wer sich also für talentiert hält und seine Stimme einem großen Publikum präsentieren möchte, ist bei „Die große Chance – Let’s sing and dance“ genau richtig – egal ob Pop oder Oper, Poetry Slam oder Rap, Rock, Schlager oder Volksmusik. Das gleiche gilt für all jene, die sich lieber mit ihrem Körper ausdrücken – ob Hiphop oder Ballett, Standardtanz oder Contemporary, ob Stepptanz oder Volkstanz. Es gibt kein Alterslimit und vom Einzelkünstler bzw. von der Einzelkünstlerin bis zur Gruppenformation sind alle herzlich willkommen.

Die neue Staffel des ORF-Events steht von März bis Mai 2024 auf dem Programm von ORF 1.

