AVISO Pressekonferenz mit BM Polaschek und StS Plakolm – nächste Schritte in der Schulpsychologie

Am Dienstag, 12.09., 10:00 Uhr präsentieren BM Polaschek, StS Plakolm und Birgit Satke, Leiterin der Notrufnummer 147 von „Rat auf Draht“, nächste Schritte in der Schulpsychologie.

Wien (OTS) - In den letzten Jahren treten vermehrt Berichte über psychosoziale Belastung junger Menschen im schulischen Kontext, in der Familie oder an der Lehrstelle zu Tage. Um Schülerinnen und Schüler sowie Lehrlinge bestmöglich bei der Bewältigung psychosozialer Herausforderungen zu unterstützen, setzt der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung Martin Polaschek nächste Schritte. Einer davon ist eine neue Kooperation.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind am 12. September um 10:00 Uhr herzlich zur Pressekonferenz, in die „Rat auf Draht“-Zentrale (Vivenotgasse 3, 1120 Wien) eingeladen.

Termine für Medien:

Pressekonferenz mit Bundesminister Martin Polaschek und Staatssekretärin Claudia Plakolm – nächste Schritte in der Schulpsychologie

Teilnehmerinnen und Teilnehmer:

- Martin Polaschek, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung

- Claudia Plakolm, Staatssekretärin für Jugend und Zivildienst

- Birgit Satke, Leiterin der Notrufnummer 147 von „Rat auf Draht“ - Christine Piriwe, Beraterin der Notrufnummer 147

Datum: 12. September 2023, 10:00 Uhr

Ort: „Rat auf Draht“-Zentrale, Vivenotgasse 3, 1120 Wien

Rückfragen & Kontakt:

Lena Wolf

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung

Minoritenplatz 5, 1010 Wien

Tel.: +43 1 53120 – 5020

lena.wolf @ bmbwf.gv.at