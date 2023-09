Stocker: „Budgetdienst des Nationalrates bestätigt erfolgreichen Mittelweg der Bundesregierung“

Ziel dieser Bundesregierung war es und wird es sein, strukturelle Maßnahmen zu setzen, und langfristig zu denken – mit Erfolg, wie der Budgetdienst des Nationalrates bescheinigt

Wien (OTS) - „Die Analyse des Budgetdienstes des Nationalrates bestätigt das, was wir als Volkspartei immer betont haben: Am meisten haben die umfangreichen Unterstützungsmaßnahmen der Bundesregierung den Menschen mit den niedrigsten Einkommen geholfen. Und das Wichtigste dabei: Die Einkommen sind aktuell durchschnittlich höher als im Vorkrisenjahr 2019. Und genau das ist auf den Weg der Mitte zurückzuführen, den diese Bundesregierung gewählt hat“, zeigt sich der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker, erfreut über den aktuellen Bericht des Budgetdienstes des Nationalrates.

„Einerseits wurde die Kaufkraft mit strukturellen Maßnahmen wie dem Aus der Kalten Progression oder der Erhöhung der Familienleistungen nicht nur erhalten, sondern auch gestärkt. Und andererseits wurde gezielt mit der Strompreisbremse oder dem Mietendeckel dort eingegriffen, wo es am meisten benötigt wird. Gerade bei den untersten Einkommensdezilen steigen die durchschnittlich verfügbaren Einkommen nominell stärker als die Verbraucherpreise. Und auch der internationale Vergleich macht sicher: Denn in Spanien, einem Land, das wie kein anderes für seine Teuerungsbekämpfung hochgepriesen wurde, haben sich die real verfügbaren Einkommen pro Kopf im Zeitraum 2019 bis 2022 mit -4,9 Prozent deutlich negativ entwickelt. Während Österreich ein Wachstum von 2,4 Prozent zu verzeichnen hat. Erneut ist das der Beweis dafür, dass die Bundesregierung unter Karl Nehammer mit ihren Maßnahmen goldrichtig war“, so Stocker abschließend.



Rückfragen & Kontakt:

Die Volkspartei

Abteilung Presse

Tel.:(01) 401 26-100

presse @ oevp.at

https://www.dievolkspartei.at/