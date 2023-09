Grüne/Maurer: „Miteinander reden statt übereinander“

Grüner Parlamentsklub startet erfolgreich Gesprächsformat mit Bürger:innen und in Tirol – Nächster Termin am 13. September in Mödling (NÖ)

Wien (OTS) - „Setz ma uns z’samm“ heißt das neue Gesprächsformat der Grünen aus dem Parlament. Am Freitagabend hat es zum ersten Mal in Imst in Tirol stattgefunden. Im „Novum“ haben Tirolerinnen und Tiroler zwischen 19 und 87 Jahren intensiven Gespräche geführt, diskutiert und zugehört.

Sie haben den anwesenden Politiker:innen, Klubobfrau der Grünen Sigi Maurer und den Nationalratsabgeordneten Barbara Neßler, Olga Voglauer sowie Hermann Weratschnig nicht nur verraten, was sie die letzten Monate persönlich bewegt hat, sondern auch, wie sie sich ein neues Klima für Österreich, eine Zukunft 2030 vorstellen.

Die Themen des Abends reichten etwa von der hohen Verkehrsbelastung im Inntal, über die Tiroler Gletscher, den Mietpreisdeckel bis hin zu Bodenversiegelung und einem besseren Schulsystem.

„Putin, Orban, Trump – mir macht das schon Angst, ehrlich gesagt. Ich hoffe wirklich, dass uns solche Entwicklungen in Österreich erspart bleiben“, gestand ein Angestellter aus Imst.

„Wir brauchen positive Visionen für die Menschen – vor allem für Jungen“, richtete eine Bürgerin einen leidenschaftlichen Appell an die Grünen aus dem Parlament.

Sigi Maurer: „Mir hat heute jemand gesagt, dass sie nicht gewusst hat, wie sie überhaupt jemanden in der Politik findet, die ihr zuhört. Und genau das haben wir heute gemacht: zugehört, nachgefragt, erklärt. Nach den unrühmlichen Polit-Diskussionen im Sommer, die ich gerne nicht miterlebt hätte, ist es gut, dass wir uns z’sammsetzen, dass wir mehr miteinander reden, anstatt nur übereinander. Ich danke den Menschen in Imst für ihre offenen Worte zu alledem, was sie und ihre Lieben bewegt und über die positiven, motivierenden Zukunftsbilder, die sie an unserem gemeinsamen Gesprächsabendgezeichnet haben.“

Zweite Station

Der nächste Termin von „Setz ma uns z’samm“ findet am 13. September 2023, um 18 Uhr im Kursalon Mödling (NÖ) statt. Neben Klubobfrau Sigi Maurer werden die Nationalratsabgeordneten Meri Disoski, Süleyman Zorba und Elisabeth Götze mitdiskutieren. Der Grüne Klub hat sich bewusst entschieden die Veranstaltungen nicht in den Landeshauptstädten, sondern in Kleinstädten und kleineren Orten stattfinden zu lassen. Interessent:innen können sich unter: https://gruene.at/zusammensetzen/ anmelden.

