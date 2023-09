FPÖ-Royer: Massiver Druck der FPÖ in Sachen Wolfsproblematik zeigt Wirkung!

Graz (OTS) - Im Rahmen einer Aussendung des Landes-Kommunikationsdienstes wurde bekanntgegeben, dass am Montag eine Wolf-Verordnung in Begutachtung geht. Diese soll laut Pressetext die Entnahme des Wolfs ermöglichen. Aus Sicht der Freiheitlichen ein längst überfälliger Schritt, der von anderen Bundesländern bereits vor geraumer Zeit umgesetzt wurde. „Wir werden diese Wolf-Verordnung auf das Genaueste prüfen und erwarten uns jedenfalls eine rasche Umsetzung. Die Ausgestaltung der Verordnung darf keinesfalls zu bürokratisch und damit nicht praxisorientiert anwendbar sein. Den Landwirten muss in Sachen Wolfsproblematik endlich geholfen werden. Zuletzt wurde aufgrund der evidenten Gefahr durch den Wolf sogar ein vorzeitiger Almabtrieb vorgenommen. So kann es nicht weitergehen, die heutige Ankündigung ist zwar positiv, aber leider reichlich spät“, so FPÖ-Landwirtschaftssprecher LAbg. Albert Royer.

