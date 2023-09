Korosec gratuliert Harald Mahrer zur Wiederwahl als Präsident des Österreichischen Wirtschaftsbundes

Präsidentin der ÖVP Senioren Ingrid Korosec hebt die Bedeutung einer durchdachten Arbeitsmarktpolitik für die Pensionssicherheit hervor

Wien (OTS) - „Ich gratuliere Harald Mahrer herzlich zu seiner Wiederwahl als Präsident des Österreichischen Wirtschaftsbundes. Das eindeutige Wahlergebnis ist eine klare Bestätigung für seine hervorragende Arbeit in den vergangenen Jahren. Korosec hebt an dieser Stelle die enge Verknüpfung von Arbeitsmarktpolitik und Pensionsbelangen hervor: „Österreichs Arbeitsmarktpolitik hat direkten Einfluss auf unsere Pensionen. Ein starker Arbeitsmarkt bedeutet nicht nur Arbeit und Wohlstand für die Jungen, sondern auch Sicherheit und ein stabiles Pensionssystem.“

Korosec setzt sich zudem seit längerem für die Abschaffung der Pensionsbeiträge für arbeitende PensionistInnen ein. „Freiwilliges Arbeiten in der Pension muss attraktiver werden. Bis zu 22,8 Prozent Pensionsbeiträge schrecken viele Arbeitswillige ab. Die Abschaffung der Pensionsbeiträge für arbeitende PensionistInnen wäre ein großer Anreiz.“

Mit Harald Mahrer hat Ingrid Korosec einen von vielen Unterstützern dieses Ziel rasch umzusetzen. Auch wenn es um darum geht, das faktische Pensionsantrittsalter näher an das gesetzliche heranzuführen. Dies ist eng verknüpft mit der Schaffung alter(n)sgerechter Arbeitsplätze, die es ermöglichen, dass Menschen bis zum Pensionsantritt gesund arbeiten können. Korosec: „Aktuell gehen Männer im Durchschnitt mit 60,9 Jahren in Pension. Würden sie bis zum gesetzlichen Antrittsalter 65 arbeiten, würde alleine das dem Pensionssystem für jedes Jahr länger 2,8 Mrd EUR bringen“. Aber auch bei Frauen sieht Korosec dringenden Handlungsbedarf: „Es ist erschreckend, dass nur 56% der Frauen direkt aus dem Beruf in Pension gehen. Hier sind Arbeitgeber und Arbeitnehmer gefordert!“

„Hierbei ist Mahrer als Wirtschaftsvertreter ein wichtiger Partner.“ so Korosec. „Durch die Weiterarbeit von PensionistInnen entsteht eine Win-Win-Situation für beide Seiten: PensionistInnen profitieren finanziell, und die Wirtschaft kann im Kampf gegen den Fachkräftemangel auf einen wertvollen Expertenpool zurückgreifen“, betont Korosec.

