Humanismus im Schatten der KI

Wissenschaft und Kunst im Dialog an der Danube Private University (DPU)

Krems, Niederösterreich (OTS) - Der namhafte Schriftsteller, Literaturwissenschaftler und Philosoph Rüdiger Safranski führte auf Einladung der Präsidentin und Gründerin der Danube Private University (DPU), Prof. h. c. Marga B. Wagner-Pischel, einen Dialog mit Professor*innen, Gastdozent*innen der Universität und weiteren namhaften Gästen zu oben genanntem Thema „Humanismus im Schatten der KI“:

Hon.-Prof. (DPU) Univ.-Prof. Dr. Axel R. Pries, Prorektor für Humanmedizin an der DPU und Präsident des World Health Summit

Abt Columban Luser OSB, Abt des Stiftes Göttweig

Univ.-Prof. Dr. Kurt W. Alt, Direktor des Zentrums Natur- und Kulturgeschichte des Menschen der DPU

Dr. rer. biol. hum. Dipl.-Wirt.-Ing. Alexander Ammann, Quintessenz Verlag

Univ.-Prof. Dr. Giovanni Maio, Mediziner, Philosoph, Medizinethiker und Universitätsprofessor für Bioethik sowie Gastdozent an der DPU

Ass.-Prof. Dr. Peter Engel, Direktor Zentrum Biosciences und Vorsitzender des Senats der DPU

Univ.-Prof. Dr. Jens Christoph Türp, Universitäres Zentrum für Zahnmedizin Basel (UZB) sowie Gastdozent an der DPU

Paul Gulda, Pianist

Cand. med. dent. Alina Hofmann, Vorstandsvorsitzende der Fachschaft Zahnmedizin

Ass.-Prof. Dr. med. dent. Florian Pfaffeneder-Mantai MA, stellvertretender Ärztlicher Leiter I des Zahnambulatoriums Krems der DPU

Ass.-Prof. Dr. Nicole Nicklisch, Zentrum Natur- und Kulturgeschichte des Menschen, DPU

Ass.-Prof. Dr. phil. Christoph Quarch, Philosoph und Gastdozent an der DPU

Im Zuge dieses Dialogs „Humanismus im Schatten der KI“ wurden die segensreichen, aber auch bedrohlichen Entwicklungen dieser neuen Technologien hinterfragt. Der Pro-Dekan der Danube Private University (DPU), Hon.-Prof. (DPU) Univ.-Prof. Dr. Axel R. Pries, resümiert nach intensiven Diskussionen: „Wir können nicht wissen, was die KI bringen wird, ob Entlastung von stupiden Aufgaben und Unterstützung bei schwierigen Problemen, oder aber Entpflichtung, Entmachtung und Enthumanisierung der Menschheit. Aber wir alle, unsere Regierungen, Firmen und Universitäten, müssen etwas dafür tun, um die segensreichen Wirkungen von KI im Vordergrund zu halten.“

Dazu Prof. h. c. Marga B. Wagner-Pischel, die Präsidentin der Danube Private University (DPU): „Der unentwegte Aufmarsch von neuen Technologien ist nicht mehr von uns aufzuhalten, bewegt sich zwischen Hoffnung und Brutalität. Der Mensch muss sich vor allem in das lebendige Wirken der Natur, der gesamten Schöpfung, mit Demut einfügen, sich als Teil einer Weltenseele verstehen. KI wird unser kulturell wertvolles Erbe nicht in Vergessenheit versenken, wenn unsere humanistische Gedankenwelt von uns gelebt wird. Schließlich ist sie auch ein Teil dessen, „was unsere Welt im Innersten zusammenhält“, um Johann Wolfgang von Goethe, Faust I zu zitieren.“

Rüdiger Safranski schreibt in seiner Erinnerung an dieses inspirierende Zusammensein und die damit entstandene Publikation: „Die Dokumentation hat gewiss einen objektiven Wert, aber eben auch einen subjektiven. Sie hält nämlich einen als kostbar erlebten Moment fest.“

