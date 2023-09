„Sport am Sonntag“ mit Baumgartner und Gall im Gespräch

Am 10. September um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Rainer Pariasek präsentiert „Sport am Sonntag“ am 10. September 2023 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Fußball: Christoph Baumgartner im Live-Gespräch

Die ÖFB-Elf will im EM-Quali-Kracher gegen Schweden einen wichtigen Schritt Richtung Europameisterschaft setzen.

Radsport: Tour-de-France-Held Felix Gall im Gespräch

Der Etappensieger über die Qualen während der drei Wochen in Frankreich, die Euphorie um seine Person und seine Zukunftspläne.

Tennis: US Open

Die Highlights des wichtigsten Hartplatzturnieres des Jahres.

Baseball: Home Run in der Bundesliga

Die Reportage beim Finale: Wie beliebt ist der US-Sport im Herzen Europas?

Sport & Klima: Hitzewelle und Gletscherschmelze

Wie der Klimawandel den Sport verändert.

