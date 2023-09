Ärztefunkdienst Wien: Alexander Lang übernimmt Geschäftsführung ab 1. Dezember 2023

Kurienobmann Erik Randall Huber: „Ein Glücksfall“ – Auch Ärztliche Leitung neu besetzt – Christoph Pelanek und Peter Haubenberger übernehmen

Wien (OTS) - Die Geschäftsführung des Ärztefunkdienstes Wien wird mit einem branchenweit anerkannten Vollprofi besetzt: Mag. Alexander Lang, MBA seit 2007 Vorsitzender der Geschäftsleitung des Wiener Roten Kreuzes übernimmt im Dezember die Führung der beiden Tochtergesellschaften der Kurie niedergelassene Ärzte der Ärztekammer für Wien, der Ärztefunkdienst gemeinnützige Betriebsgesellschaft m.b.H. sowie der Ärztefunkdienst Dienstleistungs GmbH.

Alexander Lang ist studierter Jurist, mit einem MBA in Health Care Management und akademisch geprüfter Krankenhausmanager und folgt in seiner neuen Funktion Interim-Geschäftsführer Dr. Andreas Dörfler nach, dem Erik Randall Huber, Obmann der Kurie niedergelassene Ärzte und Vizepräsident der Ärztekammer für Wien, für seine Arbeit dankt. Über die Neubesetzung nach einer Ausschreibung zeigt sich Huber erfreut und streut dem neuen Geschäftsführer Rosen: „Diese Besetzung ist ein Glücksfall für den Ärztefunkdienst. Es ist uns gelungen, einen absoluten Vollprofi mit hervorragender Qualifikation und Erfahrung zu gewinnen. Lang hat eine große Expertise – er führte seit 2007 nicht nur das Rote Kreuz Wien, sondern auch fünf Tochtergesellschaften, so auch das St. Anna Kinderspital und zuvor die oberösterreichischen Ordensspitäler. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Alexander Lang mit seinem zukünftigen Team die gestellte Aufgabe hervorragend meistern wird.“

Der neue Geschäftsführer Lang betont, sich bewusst für diesen Karriereschritt entschieden zu haben: „Der Ärztefunkdienst leistet einen nicht wegzudenkenden Beitrag für Wiens Bevölkerung und ist für die hohe Qualität der hier tätigen Kolleginnen und Kollegen bekannt. Ich freue mich sehr darauf, diese seit 1969 bestehende Institution mitprägen zu dürfen und auch auf die Zusammenarbeit mit dem Team, speziell auch mit den neu bestellten Ärztlichen Leitern der beiden Gesellschaften.“

Bereits mit 1. September 2023 wurde die Ärztliche Leitung der beiden Tochtergesellschaften neu besetzt. Dr. Christoph Pelanek, bisher stv. Ärztlicher Leiter, hat zum 1. September die Ärztliche Leitung der Ärztefunkdienst Gemeinnützige Betriebsges.m.b.H. übernommen. Dr. Peter Haubenberger, bisher stv. Ärztlicher Leiter, hat zeitgleich die Ärztliche Leitung der Ärztefunkdienst Dienstleistungs GmbH übernommen. Erik Randall Huber: „Wir haben damit in beiden Gesellschaften eine professionelle und fachlich versierte Leitung für den ärztlichen Bereich und damit ist die personelle Neuaufstellung in unseren Kurientöchtern erfolgreich abgeschlossen.“ Ab nun soll eine Trendwende eingeleitet werden – zukünftig sollen Ärztliche Leiter nicht mehr von politischen Fraktionen bestellt werden, sondern durch eine Ausschreibung mit professionellem Auswahlverfahren.

Das Service des Ärztefunkdienstes beinhaltet ärztliche Beratung, Visiten mit unterschiedlichen Dringlichkeitsstufen sowie die Vermittlung anderer Serviceleistungen.

Die Ärztefunkdienst (ÄFD) gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH der Kurie niedergelassene Ärzte der Ärztekammer für Wien ist die Vertretung der Hausärztinnen und Hausärzte und an Werktagen nachts von 19.00 bis 7.00 Uhr, an Wochenenden, Feiertagen sowie am 24. und 31. Dezember rund um die Uhr im Einsatz. Gegenstand und Zweck des Unternehmens ist die Förderung der Gesundheitspflege und die Aufrechterhaltung der ärztlichen Versorgung der Bevölkerung in Wien, insbesondere an Wochenenden und Feiertagen sowie während der Nachtzeit, einschließlich der Totenbeschau.

Aktuell befindet man sich zudem in positiv verlaufenden Gesprächen mit der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), um die Honorare für die Ärztefunkdienst (ÄFD) gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH zu attraktiveren.

Durch die Ärztefunkdienst Dienstleistungs GmbH werden zudem aktuell die Erstversorgungsambulanzen vor den Klinken des Wiener Gesundheitsverbunds, inklusive dem AKH, organisiert.

„Der Ärztefunkdienst kann mit Stolz und Zuversicht in die Zukunft blicken, um weiterhin eine herausragende ärztliche Versorgung für die Wiener Bevölkerung sicherzustellen“, so Huber abschließend.

