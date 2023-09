VPNÖ-Zauner ad Zwander: Letztklassig, wenn ein Landesrat mit voller Wucht und Brutalität auf eine kleine Gemeinde hinhaut

St. Pölten (OTS) - „Es ist letztklassig, wenn ein Landesrat mit voller Wucht und Brutalität auf eine kleine Waldviertler Gemeinde hinhaut. Hergovich hat erst zu Beginn des Sommers dabei geholfen, dass eine SPÖ-Gemeinde einen variabel verzinsten Kredit in Höhe von 3,2 Millionen Euro aufnehmen konnte, in dem er den Akt in der Landesregierung eingebracht hat. Hergovich und Zwander sollten lieber ihre eigenen Bürgermeister beraten, wie sie mit Krediten umgehen sollen, anstatt mit dem Finger auf andere zu zeigen“, so VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner.

