„Thema" über die Angst vor einem Serientäter

Am 11. September um 21.10 Uhr in ORF 2

Christoph Feurstein präsentiert „Thema" am Montag, dem 11. September 2023, um 21.10 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Urteil im Fall Teichtmeister: Was nun?

„Er hat zugenommen, nicht nur wegen der Medikamente, sondern absichtlich, damit man ihn nicht erkennt. Er hat Angst, dass er geschlagen wird“, sagt Rudolf Mayer, der Verteidiger von Ex-Burgschauspieler Florian Teichtmeister. Das bedingte Urteil von zwei Jahren samt bedingter Einweisung in eine forensisch-psychiatrische Einrichtung bedeutet, dass sich Teichtmeister auch weiterhin frei in der Öffentlichkeit bewegen kann. Das Gericht hat Bewährungshilfe und eine Fortsetzung seiner bereits begonnenen Therapie angeordnet. Vielen erscheint diese Strafe zu mild. „Thema“ geht der Frage nach, was Therapien leisten können, und spricht mit einem verurteilten Pädophilen: „Ich habe in dieser Situation nicht an die Konsequenzen gedacht. Der Drang etwas auszuprobieren, das grenzüberschreitend ist, war größer.“ Eva Kordesch und Gerhard Janser berichten.

Morde an Obdachlosen – Angst vor einem Serientäter

Der oder die Täter überraschen die Obdachlosen während des Schlafs und stechen zu. Innerhalb eines Monats werden auf den Straßen Wiens drei wohnungslose Menschen mit einem Messer angegriffen. Zwei Männer, 55 und 56 Jahre alt, sterben, eine Frau überlebt schwer verletzt. Unter den rund 12.000 Wohnungslosen in der Stadt geht die Angst um. „Wir sind die unterste Stufe der Gesellschaft, die Allerletzten“, erzählt Wolfgang Mäuer, der seit eineinhalb Jahren auf der Straße lebt. Organisationen wie die Caritas oder der Fonds Soziales Wien versuchen noch mehr als bisher, die Menschen von der Straße in die Notunterkünfte zu holen, vergrößern die Kapazitäten. Sie verteilen an jene, die nicht in die Notunterkünfte möchten, Trillerpfeifen und Alarmsender, um den oder die Täter in die Flucht schlagen zu können. Wer steckt hinter diesen Angriffen? Was deutet auf einen Serientäter hin? Welche Motive könnte es geben? Fred Lindner und Oliver Rubenthaler haben für „Thema“ recherchiert.

Kinderlos wegen Klimaangst

„Für mich lässt es sich wegen des Klimas nicht verantworten, in diese Welt ein Kind zu setzen, da wir grad nicht wissen, wie die Zukunft aussieht.“ Das sagt die 28-jährige Volksschullehrerin Bianca Müller. Dem Klima zuliebe auf Kinder verzichten? Während viele junge Menschen, wie die Generationen vor ihnen, von Heirat, Hausbau und Kinderkriegen träumen, ist das für andere nicht mehr so klar. Unter dem Namen Birthstrike, also Geburtsstreik, ist das Phänomen in vielen Ländern zu beobachten. Könnte ein Verzicht helfen, den Klimawandel aufzuhalten oder zu verlangsamen? „Selbst die halbe Weltbevölkerung könnte so nicht weitermachen, weil es nach wie vor zu viele Emissionen wären“, sagt Klimaexperte Reinhard Steurer. Eine „Thema“-Reportage von Esther Csapo.

