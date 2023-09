Grüne Wien/Berner, Spielmann zu #technometoo - Stadt Wien muss Gewaltschutzmaßnahmen im Bereich Clubkultur sicherstellen

Wien (OTS) - Dank der Initiative #technometoowien wurden sexualisierte Übergriffe in der Wiener Clubkultur sichtbar gemacht. Nach der gestrigen Präsentation der erschreckenden Zahlen zu Übergriffen im Clubbereich durch die Vienna Club Commission behaupten nun alle Stakeholder, dass sie die Stadt sicherer machen wollen – auch zum Feiern. Kultursprecherin Ursula Berner: „Die rot-pinke Stadtregierung ist nun gefordert, konkrete verpflichtende Maßnahmen aus der Umfrage abzuleiten und vor allem deren Finanzierung und Umsetzung nachhaltig sicher zu stellen.“

Bis dato bleibt nämlich völlig unklar, wer die Erarbeitung und Finanzierung vom Awareness- und Gewaltschutz Konzepten übernehmen soll. Frauensprecherin Viktoria Spielmann: „Es braucht Ressourcen für regelmäßige Aus- und Weiterbildungen beim Personal, es braucht festgeschriebene Standards für Security Personal und es braucht konkrete Ansprechpartner für Personen, die Übergriffe erlebt haben - in den Clubs selbst und im öffentlichen Raum.“

Bisher kam der sogenannte „Rettungsanker“ der Stadt Wien nur punktuell zu tragen und ist aus Sicht der Grünen Wien völlig ungenügend. „Ziel muss es sein, dass jeder Club in Wien eine standardisierte Awareness- und Gewaltschutzschulung durchläuft. Bedingt durch häufige Personalwechsel müssen die Schulungen auch regelmäßig stattfinden“, so Spielmann. Zudem müssen verpflichtende Awareness- und Gewaltschutzkonzepte im Wiener Veranstaltungsgesetz festgeschrieben werden.

Berner: „Am sinnvollsten wäre es wohl, ein verpflichtendes Gewaltschutz-Konzept für sichere Locations und Clubs zu entwickeln. Dieses soll in Absprache mit Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer, der IG Clubkultur, der VCC und anderen Stakeholdern erarbeitet und regelmäßig überprüfen werden. Das wäre ein deutliches Zeichen, dass sicheres Feiern möglich ist.“

„Wenn ein Raum sicher für junge Frauen, inter-, trans-, nicht binäre und queere Menschen ist, entspannt sich die Situation für alle“, so Spielmann. „Wir appellieren an die Stadträtinnen Gaál und Kaup-Hasler, sich mit den Wiener Sozialpartner:innen, der IG Clubkultur und der VCC zu koordinieren, damit Wien eine coole und sichere Partyzone wird“ so Berner und Spielmann abschließend.

