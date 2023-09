Gold für das BRZ beim Business Run 2023

Zum zweiten Mal in Folge laufen Mitarbeiter:innen des IT-Marktführers im Public Sector die schnellste Zeit in der Mixed-Kategorie.

Wien (OTS) - Der Wien Energie Business Run ist ein jährlicher Fixpunkt im Veranstaltungskalender des Bundesrechenzentrums. Rund 270 Mitarbeiter:innen gingen heuer in 90 Teams an den Start. Beim Business Run stehen Teambuilding und Spaß am Laufsport im Vordergrund, dennoch konnte sich das BRZ heuer zum zweiten Mal über eine Auszeichnung für seine Teilnehmer:innen freuen. Mit einer Team-Zeit von 00:45:13 für die hügelige 4,3 km lange Strecke entlang der Donau sicherten sich BRZ-Läuferin Anna Dersch und BRZ-Läufer Philipp Wimmer, unterstützt von Tobias Bauernfeind, abermals den Sieg in der Mixed-Kategorie.

Sport im BRZ

Sport hat im BRZ eine lange Tradition: Der Business Run ist seit 2001 ein Fixtermin im Kalender der BRZ-Mitarbeiter:innen. Doch auch abseits des Großevents spielt Sport eine Rolle: Im BRZ finden regelmäßig Lauf-Treffs statt und auch andere Sportarten sind beliebt und können direkt im BRZ ausgeübt werden, etwa Tischtennis oder Kraftsport. Am Standort in Wien können Mitarbeiter:innen zudem Yoga-Stunden in Anspruch nehmen oder rund um die Uhr einen hauseigenen Fitnessraum nutzen.

„ Ich gratuliere allen BRZ-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern zu ihrer tollen Leistung beim Business Run und freue mich sehr, dass auch heuer wieder ein BRZ-Team den ersten Platz und somit eine Goldmedaille erreicht hat. Bei Sportveranstaltungen wie dem Business Run wird unser gemeinsamer BRZ-Spirit erkennbar: Wir möchten im Team Höchstleistungen erbringen, Kompetenz und Ausdauer beweisen und Erfolge feiern. Als Top-Arbeitgeber im IT-Bereich ist uns natürlich auch die Gesundheit unserer Mitarbeiter:innen ein großes Anliegen. Nicht nur Sport-Angebote sind daher ein wichtiger Teil unserer Firmen-Benefits sondern auch Maßnahmen für eine ausgeglichene Work-Life-Balance und eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie “, so BRZ-Geschäftsführerin Christine Sumper-Billinger.

BRZ aktiv: Gesundheitsangebote für BRZ-Mitarbeiter:innen

Mit der internen Initiative „BRZ aktiv“ setzt das BRZ das ganze Jahr über einen Schwerpunkt auf Gesundheits- und Informationsangebote. Beim regelmäßig stattfindenden BRZ aktiv-Gesundheitstag geben Gesundheitsexpertinnen und -experten Tipps zu Themen wie Stressreduktion im Arbeitsumfeld, Alltagsgesundheit oder gesundes Sitzen und bieten vor Ort im BRZ sportmedizinische Untersuchungen an.

