SPÖ-Termine von 11. September bis 17. September 2023

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 11. September 2023:

17.00 Uhr Veranstaltung des SPÖ-Parlamentsklubs und der Österreichischen Gesellschaft für Kulturpolitik (ÖKUPO) zum Thema „Kunst im Zeitalter der künstlichen Intelligenz“ mit Gerald Bast (Rektor der Universität für angewandte Kunst Wien), Silke Grabinger (Choreografin und Performerin), Thomas Grill (Komponist und Medienkünstler), s.myselle (d#avantgarde - new technology, art and creativity) sowie Daniel Wisser (Schriftsteller und Musiker). Begrüßung und Moderation: SPÖ-Kultursprecherin Gabriele Heinisch-Hosek und SPÖ-Sprecherin für Netzpolitik, ÖKUPO-Präsidentin Katharina Kucharowits. Um Anmeldung wird gebeten unter veranstaltung @ spoe.at. Die Veranstaltung wird auch per Livestream übertragen: facebook.com/sozialdemokratie/live (Palais Epstein, Dr. Karl Renner-Ring 1, 1010 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „A Window on Russia“, kuratiert von Nina Khrushcheva, findet ein Gespräch mit Tessa Szyszkowitz (Journalistin und Autorin) und Christian Schüller (Journalist) zum Thema „Die Frau, die gegen den Strom schwamm“ statt. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/5bepmz84 (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DIENSTAG, 12. September 2023:

10.30 Uhr Anlässlich der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments (11. bis 14. September) findet ein Pressegespräch mit den SPÖ-EU-Abgeordneten Evelyn Regner und Günther Sidl statt (Europäisches Parlament Straßburg, Raum T03.062, WEISS-Gebäude).

18.00 Uhr SPÖ-Sprecherin für Außenpolitik und Globale Entwicklung Petra Bayr und der SPÖ-Parlamentsklub laden zur Veranstaltung „50 Jahre nach dem Militärputsch in Chile“, u.a. mit Redebeiträgen der stv. Klubvorsitzenden Julia Herr, des Botschafters der Republik Chile Rodrigo Olsen Olivares, des Journalisten Erhard Stackl, des Klubobmanns der Bezirksvertretung Penzing Alejandro Peña und der Vertreterin der Sozialistischen Partei Chiles in der Sozialistischen Internationalen Dr.in Aida Mena Olivares. Anmeldungen bitte unter veranstaltung @ spoe.at (Parlament, Lokal 3; Ausklang in der Säulenhalle, Einlass ab 17 Uhr).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Demokratie“ spricht der Journalist und Publizist Armin Thurnher mit Franz Schuh über das Buch „Ein Mann ohne Beschwerden“ (erschienen im Zsolnay-Verlag). Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/455hrunu (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

MITTWOCH, 13. September 2023:

8.00 Uhr Die SPÖ-Frauen Ottakring laden zur Medienaktion „Mehr für Frauen in Pension“ anlässlich des Wiener Equal Pension Days. Mit dabei: SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner, Wiener SPÖ-Frauenvorsitzende Marina Hanke, Geschäftsführerin der Wiener SPÖ-Frauen Sara Costa und gf. Bezirksfrauenvorsitzende Ottakring Ruth Manninger (U3-Endstation Ottakring).

SPÖ-Abgeordnete und Vorsitzende der Favoritner SPÖ-Frauen Petra Bayr nimmt an einer Verteil- und Informationsaktion zum „Equal Pension Day“ teil (Wien Favoriten, Reumannplatz).

DONNERSTAG, 14. September 2023:

14./15. September: SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt am Ausschuss für Gleichstellung und Nichtdiskriminierung der Parlamentarischen Versammlung des Europarates in Paris teil.

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Auf der Suche nach Europa“ findet ein Europäischer Salon mit Anna Šabatová (tschechische Bürgerrechtlerin und ehemalige tschechoslowakische Dissidentin) zum Thema „Die Freiheit und ihre Gefährdungen“ statt. Der „Europäische Salon“ findet in Kooperation mit der Willi-Eichler-Akademie im Rahmen der Reihe „Transformation der Erinnerung – Transformation der Aufarbeitung“ statt. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/yc2vapau (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

SAMSTAG, 16. September 2023:

19.00 Uhr SPÖ-EU-Abgeordneter Hannes Heide nimmt im Rahmen einer Kooperationsveranstaltung des Freien Radios Salzkammergut mit Kunst- und Medienschaffenden aus Ungarn an einer Podiumsdiskussion zu „Demokratie und Community: Zukunftsstrategien der freien Medien in Europa” teil (Kulturverein Kino Ebensee, Schulgasse 6, 4802 Ebensee).

(Schluss) mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/